Çaycuma Belediyesi hız kesmeden çalışmalara devam ediyor

Çaycuma Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya belediye meclisi üyelerinin yanı sıra daire amirleri de katıldı. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ay içinde yapılan çalışmaları sunmadan önce, Amasra’da meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yararlılara acil şifalar diledi. Bu tür kazaların tekrarlanmaması dileğinde de bulunan Kantarcı, sunumuna geçtiğimiz ay Çaycuma’ya gelen Lennestadt Heyeti’nin yaptığı temasları anlatarak devam etti.

LENNESTASDT’LA KARDEŞ KENT İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İLERİ BOYUTLARDA

Kardeşliğin gelişerek devam edeceğini söyleyen Kantarcı, “Okullar arasındaki ilişkilerin hız kazandığı bir dönemde de bunun kalıcı olacağına dair kanaatlerimiz yerleşiyor. Önümüzdeki ay ve aralık ayında yine Almanya’dan bir heyet gelecek. Geçtiğimiz ay gelen heyet burada çok önemli çalışmalar yaptı. Buradaki kardeş okulları dolaştı. Şu anda dört tane okulla ilgili resmi izinleri de alınmış olmak şartıyla bu okullar arasındaki ilişki devam ediyor. Ziyaret sırasında çok sıcak görüntüler oldu, heyeti uğurlarken hepimiz yeni arkadaşlar edinmiş olmanın sevincini yaşadık.” dedi.

KENDİ ELEKTRİĞİMİZİ KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ

Açıklamalarında çoktandır üzerinde çalışılan güneş enerjisiyle elektrik üretimi çalışmalarının sürdüğüne de yer veren Kantarcı, “Pazaryerinin çatısı biraz narin bir örtü var üzerinde o yüzden çok ihtiyatlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Paneller gelmeye başladı, bir taftanda gelen paneller monte ediliyor. Kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. Önümüzdeki yıl elektrik faturamızın beş misli, tam beş misli olacağını göz önüne aldığımızda bu elektrik üretiminin ne kadar değerli olduğunu söylemek isterim. Burada iş güvenliği tedbirlerine son derece sıkı riayet ediyoruz, arkadaşla, yüksekte çalışma eğitimleri aldı.” dedi.

PİLATES VE İLAVE FİTNESS SALONLARININ KURULUMU TAMAMLANDI

Atatürk Spor Merkezi’ndeki ilave fitness salonu, kafeterya ve pilates salonlarının kurulumlarının tamamlanarak hizmete açıldığını da söyleyen Kantarcı, “Fitness’e çok büyük bir talep oldu, o yüzden arkadaşlarımız kafeterya kısmında tadilat yaparak ikinci bir fitness bölümü ilave etti. Bölgede hiçbir yerde olmayan aletler burada yer aldı. Kafeterya da tamamlandı, o da hizmete açılmak üzere, eli kulağında. Fitness’in ihalesini yaptık, ihaleyi Kozcağızlı bir hemşerimiz aldı çok yakında çalışmalara başlayacak.” dedi.

ÇAYCUMA BELEDİYESİ YOL YAPIYOR, MEYDAN YAPIYOR

Kantarcı yapılan çalışmaları anlattığı sunumun sonunda, “Çaycuma Belediyesi yol yapıyor, meydan yapıyor. Salon düzenliyor, konut yapıyor. Bunlarda şu ana kadar hız kesmedik, inşallah önümüzdeki sene de böyle devam ederiz. Görüyorsunuz yani ülkede enflasyon artıyor, pahalılık aldı başını gidiyor, fiyatlar uçuyor ama Çaycuma Belediyesi olarak biz sanki ülkede hiçbir şey yokmuş gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde ifadeler de kullandı.

59 SOKAĞA YENİ İSİMLERİ VERİLDİ

Meclis’de 2023 mali yılı gelir tarifesi ile analitik bütçe, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, emekli olacak 3 personelle ilgili İller Bankasından kredi kullanılması kararı da alındı. Toplantıda, geçtiğimiz aylarda yapılan referandumla belediye sınırlarına dahil olan Karamusa mahallesindeki 59 cadde ve sokağa verilecek isimlerle ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu da görüşüldü. Ağırlıklı olarak adı konulacak mevkiinin halk arasında bilinen tarihi isimleriyle mahallenin tanınan sevinen kişilerinin isimlerinin verilmesine özen gösterilerek yapılan çalışma oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı kasım ayı ek birleşiminin 22 Kasım Salı günü yapılması kararlaştırılarak sona erdi.