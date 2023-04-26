Çaycuma Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor

Çaycuma Belediyesinin eski cezaevine kütüphane-müze işlevi kazandırmak için yaptığı çalışma sürüyor. Cezaevi olarak kullanılan taş yapının özgün görünümüne kavuşturulmasının ardından bahçesindeki kafeteryanın yapımına da başlandı

Çaycuma’nın bellek mekânlarından biri olan eski cezaevine “müze-kütüphane” işlevi kazandırma amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Eski cezaevinde titiz bir restorasyon çalışması yapılırken, çok maksatlı olarak hizmet verecek kafeteryanın yapımı da devam ediyor.

AHŞAP YAPI GELENEĞİ DE YAŞATILACAK

Ağaçlara zarar vermeyecek şekilde projelendirilen kafeteryanın temel betonu dökülmesinin ardından ahşap karkasının montajına da başlandı. Tamamen ahşaptan imal edilecek yapıyla yöremizin yok olmaya yüz tutmuş ahşap mimari geleneğinin yaşatılması da amaçlanıyor.

TARİHİ YAPI YÜZEY TEMİZLİĞİ YAPILARAK ÖZGÜN GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURULDU

Öte yandan eski cezaevinin özgün yapısın koruyarak projelendirilen restorasyon çalışmaları da sürüyor. Taş yapının basınçlı su makinesi ile yüzey temizliği yapılıp özgün görünümüne kavuşturulmasının ardından gerekli sıva onarımları da yapıldı. Çatısıyla birlikte elektrik tesisatı da yenilenen tarihi yapının yağmur suyu inişleri de elden geçirildi.

BAHÇESİNDE ÖZGÜN BİR SERGİ ALANI DA YER ALACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Çok önem verdiğim, yapımını titizlikle takip ettiğim eski cezaevi restorasyonu çalışmaları devam ediyor. Kentin belleğinde önemli yeri tutan tarihi yapıya kütüphane müze işlevi kazandıracağız. Bahçesinde özgün bir sergi alanı da yapılacak eski cezaevinin içinde kütüphane, çalışma odaları, sergileme alanları gibi birimler yer alacak. Yapının cezaevi dokusunu koruyacak yaşatacak sergilemelere de yer vereceğimiz çalışma sonunda kütüphanesi, kafeteryası, sergi alanı, dinlenme ve çalışma mekanlarıyla Çaycuma yeni bir sosyal merkez daha kazanacak.” dedi.

KENT BELLEĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR MEKÂN

Kantarcı açıklamasını, “Yürüttüğümüz planlı çalışmalar sonrasında Çaycuma’nın teknik altyapı problemlerini büyük ölçüde çözdük. Bunun yanı sıra kente eğitim, sağlık, dini, kültürel yapılar; spor tesisleri, yeşil alanlar, müzeler gibi yeni pek çok sosyal donatı kazandırdık. Eski cezaevi kent belleği açısından çok önemli bir mekândı. Hepimizin hatırasında yer olan böyle bir yapıyı Çaycuma’ya kazandırdığımız için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” diyerek tamamladı.