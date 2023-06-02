Çaycuma ile Lennestatdt arasında kardeş kent ilişkisi büyüyor

TSO Çaycuma Fen Lisesinden 20 kişilik bir heyet Çaycuma’nın kardeş kenti Lennestatdt’a gidiyor.

Çaycuma’nın Lennestadt ile yürüttüğü “kardeş kent” ilişkisi boyut kazanmaya devam ediyor. Bu kez 16 öğrenci, 4 öğretmenden oluşan 20 kişilik Çaycuma TSO Fen Lisesi heyeti Almanya’ya gidiyor. Gymnasium Maria Königin okulunun konuğu olarak bir hafta Lenestadt’ta kalacak heyet, incelemelerde bulunup karşılıklı olarak geliştirilecek projeler üzerinde çalışacak. TSO Fen Lisesi Heyeti, seyahat öncesinde Okul Müdürü İsmail Ertop ve öğretmenleriyle birlikte, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’yı ziyaret etti.

İLİŞKİLERİN BU BOYUTA ERMESİNDEN ÇOK MUTLUYUM

Konuklarını Belediye Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Kantarcı, Nedim Kalembaşı’nın tavsiyesiyle, 9 yıl önce kardeş kent ilişkisini başlatmış biri olarak kat edilen mesafeden son derece mutlu olduğunu söyledi. İnsanların küçük yaşta dünyayı tanımalarının önemine değinen Kantarcı, öğrencilere gittikleri yerde iyi gözlem yapmaları tavsiyesinde bulundu. Çaycuma’ya döndükten sonra tekrar kendisini ziyaret ederek edindikleri tecrübeleri aktarmalarını da isteyen Kantarcı, tüm öğrencilerle tek tek tokalaşarak iyi yolculuklar diledi. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.