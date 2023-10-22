Çaycuma'da Avukat Hikmet Odabaş – Avukat Ali Osman Odabaş Parkı açıldı

Çaycuma’nın yetiştirdiği değerli hukuk insanı, hayırsever insan Ali Osman Odabaş’ın katkılarıyla Çaycuma Belediyesi tarafından yaptırılan “Avukat Hikmet Odabaş – Avukat Ali Osman Odabaş Parkı” görkemli bir törenle açıldı. Açılışa, TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başta olmak üzere üst düzey protokolün ve her görüşten yüzlerce insanın katılması, tam bir birlik ve beraberlik görüntüsü ortaya çıkardı.

Çaycuma Belediyesi tarafından kentimizin önde gelen hukuk insanı, hayırsever kimliğiyle tüm ülke tarafından tanınan Avukat Ali Osman Odabaş’ın katkılarıyla yapılan “Avukat Hikmet Odabaş – Avukat Ali Osman Odabaş Parkı” muhteşem bir törenle açıldı. Üst düzey protokolün yanı sıra Zonguldak ve Çaycuma’dan çok sayıda sivil toplum örgütü yöneticisinin, siyasi parti temsilcisinin, muhtarların, eski yeni milletvekili ve belediye başkanlarıyla çok sayıda vatandaşın açılışa katılması, ortaya tam bir birlik görüntüsü çıkardı. Katılımın olağanüstü çeşitliliği “İyiliğin gücü” olarak yorumlanırken, yapımı tamamlanan park büyük beğeni aldı.

ÇOK YOĞUN BİR KATILIM OLDU

Açılışa, önceki dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer ve eşi Nebahat Özer, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Eylem Ertuğrul, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve eşi Belgin Kantarcı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, , Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karas, Portekiz Ticaret Ataşesi Celeste Mota Tezsezen, Ali Osman Odabaş ve kızı Özlem Odabaş Tavaris, önceki dönem Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, önceki dönem Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu, Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, Ak Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Muluk, Eski Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, önceki dönem Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, önceki dönem Çaycuma Belediye Başkanı Orhan Yardımcı, belediye ve kamu kurumlarının bazı daire amirleri, muhtarlar, bazı il genel ve belediye meclisi üyeleri, çok sayıda siyasi parti ilçe başkanı, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü temsilcisinin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

ODABAŞ: “ONA SÖZ VERDİM. YAŞADIĞIM SÜRECE ADINI YAŞATACAĞIM”

Çaycuma Belediyesi bandosunun katılımcıları şarkı ve marşlarla karşıladığı açılış töreninde Çaycuma Belediyesi Çocuk Korosu mini bir konser verdi. Törende ilk konuşmayı yapan hayırsever insan Ali Osman Odabaş, yaptığı son derece duygulu konuşmada eşi Hikmet Odabaş’tan söz ederek “Hayatta iken toplum hizmetine ikimiz koşardık, şimdi definden sonra mezarının başında ona söz verdim. Fiziki bedeniniz yok ama bundan sonra elimden geldiğince, yaşadığım sürece adınızı yaşatmaya gayret edeceğim. Bugün verdiğim sözün gereklerini her an yerine getirmeye çalıştım. Eğitim sistemine, sağlık alanına, sosyal alanlarda talepte bulunanları bugüne kadar kapımdan hiç çevirmedim. İmkânlarım ölçüsünde sıkıntılarına çözüm bulmaya çalıştım.” dedi.

ODABAŞ: “DEVAMI ÇAYCUMA ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNİN DAHA SAĞLIKLI HALE GELMESİYLE DEVAM EDECEK”

Çaycuma Belediye Başkanı ve personeline ne kadar teşekkür etse haklarını ödeyemeyeceğini söyleyen Odabaş, “Sayın başkanıma böyle bir alana tahsis ettiği için teşekkür ediyorum. Kendi parklarının yapıyormuş gibi ihtimam gösteren çok ciddi şekilde sahiplenen belediye personeline şükranlarımı sunuyorum. Bunun devamı Çaycuma üniversite işbirliğinin sağlıklı bir şekilde gelmesi olacaktır. İnşallah onu da başaracağız.” dedi.

KANTARCI: “ALİ OSMAN ODABAŞ’I ÖRNEK ALARAK TÜM ÇAYCUMALILARIN HİZMETTE YARIŞMALARINI DİLİYORUM”

Daha sonra kürsüye çıkan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 10 yıla yaklaşan görev süresi içinde birçok temel atma ve açılış töreni yapıldığını, ancak bu kadar anlamlı, güzel ve seçkin bir topluluğa her zaman tanık olamadığını söyledi. Kantarcı, “Bu katılım Ali Osman Ağabey’in ömrü boyunca nasıl bir insan biriktirdiğini gösteriyor. İnsanın bu tür faydalı işleri yapması için çok zengin olması gerekmiyor. İçinde böyle bir arzuyu taşıması yeterli. Ben bu güzel eseri örnek alarak tüm Çaycumalıların hizmette yarışmalarını diliyorum. İsimlerin yaşaması önemli. Herkesin fani olan isimlerini yaşatmaları ancak böyle hizmetlerle mümkün. Ali Osman Ağabey’e bu örnek davranışı, sizlerin de katılarak bize bu heyecanı yaşatmanız dolayısıyla teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

ERTUĞRUL: “ÇOK GÜZEL BİR HİZMET OLMUŞ”

Daha sonra kürsüye çağrılan CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, “Burada çok güzel bir ortam yaratılmış. Çok saygı duyduğumuz Odabaşlara bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Hikmet Hanım’a Allah’tan rahmet diliyorum. Onların herkese örnek olmasını ve sayılarının çok daha artmasını diliyorum. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir hizmet olmuş. Bu ortamın oluşmasında çok büyük katkılarım olan sayın belediye başkanımıza ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ÇOLAKOĞLU: “BU HEPİMİZE VERİLMİŞ BİR DERSTİR”

Ardından kürsüye çıkan Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, konuşmasında, “Güzel Çaycuma’mızda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Hem rahmetli Hikmet Odabaş avukatımız, hem de çok değerli Ali Osman Odabaş’ı tanıdığımdan bu yana kapısını çalan kimseyi geri çevirmediğine defalarca şahitlik ettim. Kendinden sonra gelen nesillere de öğütler vermesi aslında bu hepimize verilmiş bir derstir. Bu güzel eserler inşallah Çaycuma’mızda çoğalacaktır. Allah Ali Osman Bey’e sağlıklı ömür versin.” şeklinde ifadeler yer verdi.

ÖZER: “REKTÖRKEN EN ÖNEMLİ YOL ARKADAŞIMIZ, AĞABEYİMİZ ALİ OSMAN ODABAŞ’TI.”

Daha sonra söz alan önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı konuşmada, “Zonguldak’a 16 yıl hizmet ettim. İki dönem rektörlük yaptım. 3 çocuğumun ikisi burada doğdu. Zonguldak benim memleketim. Rektörken en önemli yol arkadaşımız, ağabeyimiz Ali Osman Odabaş’tı. Sadece üniversite değil özellikle tıp fakültemize de çok büyük katkıları oldu. Vatandaşlarımızın daha nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için tüm imkânlarını seferber etti, üniversitemizin hizmetine sundu. Kendisine minnettarım. Hikmet Odabaş Hanımefendi’yi de rahmetle, minnetle anıyorum. Hem gençlere 30-40 yıllık bir beraberliğin nasıl saygı ve huzur içinde nasıl geçirebileceğini, hem de hayırda nasıl yarışılacağını gösterdi. Ali Osman Bey telefon edip Çaycuma’da görmek istediğini söyleyince büyük bir mutlulukla buraya geldim. İnşallah bu hizmetler Çaycuma’mızda yaygınlaşır.” ifadelerini kullandı.

TOPTAN: “BU TÖREN GELECEĞE ÜMİTLE BAKMAMIZI SAĞLAYAN BİR TABLO ORTAYA KOYDU”

Son olarak kürsüye çıkan önceki dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan, “Bir yeni güzelliğe daha şahit oluyoruz. Gazze’de bebeklerin acımasızca öldürüldüğü, insanlığın adeta ayaklar altına alındığı bir dönemde Sayın Ali Osman Odabaş ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın el ele vererek sundukları bu büyük hizmet son derece anlamlıdır. Bu tören geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan bir tablo ortaya koymaktadır. Burada her görüşten insan bulunmaktadır. Bu tam bir Zonguldak tablosudur. Zonguldak’ın gücü de buradan gelmektedir. Bu parkın yapılmasını sağlayan Ali Osman Odabaş’tan bugüne kadar ne istediysek hepsini yerine getirdi. İnşallah onun katkılarıyla tek başına üniversite olabilecek Çaycuma kampüsünü daha da büyüteceğiz. Hikmet Hanım’a Allah’tan rahmet dilerken, değerli kardeşim Ali Osman Odabaş’a şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Konuşmaların ardından açılışı yapılan park hep birlikte gezilirken, bir anma mekânı olarak kurgulanan bölüm hakkında protokol üyelerine bilgi verildi. Etkinliğin sonunda Çaycuma Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir kentteki tüm sivil toplum örgütleri adına Ali Osman Odabaş’a teşekkür ederek bir buket çiçek sundu.