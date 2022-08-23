Çaycuma'da Bilim, Sanat, Doğa Yaz Okulu başlıyor

Çaycuma Belediyesi’nin ilkokul 3 ve 4. sınıflar için düzenlediği “Bilim, Sanat, Doğa Yaz Okulu” başlıyor. Pek çok atölyeden oluşan yaz okulu 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Çaycuma Belediyesi yeni bir eğitim çalışmasına daha imza atıyor. İlkokul 3 ve 4. sınıflar için çeşitli atölye çalışmalarından oluşan Bilim, Sanat, Doğa Yaz Okulu 5-9 Eylül 2022 tarihler arasında açılıyor. Okulda, bilim drama, çizgi, akıl ve zekâ oyunları, el sanatları yabancı dil, geleneksel oyunlar, masal atölyelerinin yanı sıra beyin temelli eğitimlerle sportif faaliyetler bulunacak. Yaz okulu kapsamında fidanlıklara doğa deneyim, ilçedeki fabrikalardan birine de üretim deneyim gezisi düzenlenecek. Atölyelerin eğitim kadrosunda ilçedeki gönüllü öğretmenler yer alacak. Yaz okuluna katılmak isteyenler 3 ve 4. sınıf çocuklarının Çaycuma Belediyesi Halk Masası’na kayıt yaptırmaları yeterli olacak.

ÇAYCUMA’YI EĞİTİM ALANINDA DA DAHA İLERİLERE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Çocuklar her şeyimiz. Onların eğitimlerine, gelişimlerine katkı sunmaya büyük önem veriyoruz. Bu yaz, 4-16 yaş grubu 300’e yakın evladımıza ücretsiz yüzme kursu verdik. Küçük yaşta temel eğitimlerini alan bu çocukların içinden, yüzmeyi spor olarak seçen bir grubun çıkması en büyük dileğimiz. Çaycuma’dan milli sporcular çıkmasını çok istiyoruz çünkü. 5-9 Eylül tarihlerinde ise 3 ve 4. Sınıflarda okuyan çocuklarımız için yaz okulu açacağız. Gönüllü eğitmenlerimizle birlikte birçok dalda atölyeler düzenleyerek, çocuklarımızın eğitsel, kültürel gelişimlerine, sosyalleşmelerine, becerilerini geliştirmelerine katkı sunacağız. Okul aynı zamanda yeni ders yılına bir hazırlık niteliğinde de olacak. Yaşamanın kolay hale geldiği Çaycuma’yı eğitim alanında da daha ilerilere taşımaya çalışıyoruz” dedi.