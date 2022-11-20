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Çaycuma'da birincilik kürsüsü Özdemir’in oldu

Çaycuma'da birincilik kürsüsü Özdemir’in oldu
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Çaycuma Belediyesinin “Spor Kentinde Sağlığa” koşuyoruz sloganıyla düzenlediği 2. Çaycuma Yol Koşusu yapıldı. Kayıtlı 227 atletin yarıştığı koşuda birinciliği Milli Sporcu Ramazan Özdemir, 46.07’lik derece ile alırken, kadınlarda birinciliği 1.00.37’lik derece ile Svetlana Kaya kazandı.

Çaycuma Belediyesinin “Spor Kentinde Sağlığa Koşuyoruz” temasıyla bu yıl ikincisini düzenlediği 15 Kilometre Yol Koşusu yapıldı. Yol Koşusuna 227 kayıtlı atlet katılırken, halk koşusuna 400’ün üstünde vatandaş katıldı. Koşuda birinciliği Milli Atlet Ramazan Özdemir, 46.07’lik derece ile alırken kadınlarda birinciliği 1.00.37’lik derece ile Svetlana Kaya kazandı. Erkelerde ikinci Levent Kuva, üçüncü Erhan Taç olurken, kadınlarda ikinci Esmanur Yılmaz, üçüncü ise Zeynep Burcu Akbaba oldu.  

 

YOĞUN BİR PROTOKOL KATILIMI OLDU 

15 Kilometre Yol Koşusundan sonra startı verilen 3 Kilometrelik Halk Koşusu’na Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz, Ak Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, İlçe Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Yazı İşleri Müdürü Satılmış Çelik, Gençlik Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya,İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Karakuş, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Erkan Aslan, İlçe Sağlık Müdürü Emrah Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Tuncay Ünlütürk, Orman İşletme Şefi Ümit Vural,  Çaycuma Ticaret Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Emekliler Derneği Çaycuma Şube Başkanı Nizamettin Eyidoğan, Atatürkçü Düşünce Derneği Çaycuma Şube Başkanı Ela Mantarlı Kurt, Çaycuma ve Köyleri Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Ziraat Odası Çaycuma Şube Başkanı Rıza Çapkın, Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal Yurtbay Yem Genel Müdürü Emin Kumkumoğlu, belediye daire amirleri ve bazı meclis üyeleri katıldı. 

 

GÜVEN GÖKTAŞ SUNUMLARI YAPTI 

TRT’nin usta spikeri Güven Göktaş’ın sunumlarını yaptığı koşu, havanın son derece güzel olmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kent Konseyi üyelerinin  “Çevreyi hor gören geleceği zor görür” ve izmariti yere atma, sağlığını bozma” döviziyle sosyal mesaj vermeye çalıştığı halk koşusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü çalışanları kadına şiddete sıfır tolerans isteyen dövizler de açtı. Çaycuma Belediye Bandosu ile bazı müzik gruplarının belirli noktalarda konserler vererek coşkusunu artırdığı koşu organizasyon başarısı ile de göz doldurdu. Göktaş’ın sunumu belediye hoparlöründen de yayımlanarak tüm Çaycuma’nın dakika dakika yarışmayı izlemesi sağlandı. 

 

VELİ BALLI VE KEMAL ÖZDEMİR DE KATILIMCILAR ARASINDAYDI 

Yarışmaya çeşitli dallarda derecesi olan milli atletlerin yanı sıra maratonda dünyanın en iyi beşinci derecesini yapan efsane atlet Veli Ballı da yarıştı. 73 yaşındaki Ballı kendi yaş kategorisinde üçüncü oldu. “Koşan Adam” lakabıyla tanınan Zonguldaklı milli atlet Kemal Özdemir de yarışmacılar arasında yer aldı.  

 

NİLGÜN ÇELİK YİNE BİRİNCİ OLDU 

Kendi yaş grubunda girdiği neredeyse her koşuda birincilik kürsüsüne çıkan Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu Başkanı Emekli Öğretmen Nilgün Çelik, bu koşuda da birinci geldi. Çelik kürsüye yine bir Çaycumalı olan Döndü Uzaldı ile birlikte çıktı. Uzaldı yarışmada ikincilik elde etti.  

 

EN YAŞLI 76, EN GENCİ DE 3 YAŞINDA 

3 kilometre halk koşusunda en yaşlı ve en genç katılımcılar da ödüllendirildi. Yapılan değerlendirme sonunda en yaşlı kadın katılımcı Nurdan Seyrek, erkek katılımcı ise Nevzat Eyidoğan oldu. 2020 doğumlu Doğa Kasapoğlu, 2019 doğumlu Bilge Kavaklı, 2018 doğumlu Özgür Emir Doğan en genç katılımcı olarak çeşitli ödüllerin sahibi oldu. 


ALMAN KONUKLAR DA KOŞTU

Halk koşusuna Çaycuma’nım kardeş şehri Lennestadt’tan gelen konuklar da katıldı. Çaycuma TSO Fen Lisesinin kardeş okulu Gynasium Maria Königin Okul Müdürü Fabian Borys başkanlığında ki heyette yer alan Christoph Tebrügge, Lisa Braune, Magnus Reifenrath, Tijen Akyıldız ve Cihan Kalembaşı katılımlarıyla, koşuyu uluslararası boyuta taşıdı. Alman heyetine TSO Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop ve okul öğretmenleri de eşlik etti.

 

SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE: 

GENEL KASMAN: 

Kadınlar: Svetlana Kaya, Esmanur Yılmaz, Zeynep Burcu Akbaba,   

Erkekler: Ramazan Özdemir, Levent Kuva, Erhan Taç 

35-39 YAŞ GRUBU 

Kadınlar: Gülçin Akdöngel, Pınar Varlık, Didem Sucuoğlu 

Erkekler: Celal Yardımcı, Serdar Bektaş, Erhan Karaman 

40-44 YAŞ GRUBU 

Kadınlar: Meltem Bulat, Nilgün Ayırga, Berrak Irmak 

Erkekler: Ücel Aydın, Ünal Münüklüoğlu, Kenan Çelebi 

45-49 YAŞ GRUBU 

Kadınlar: Yasemin Karasu Dönmez, Zekiye Şen, Güler Yıldırım
Erkekler: Kıyasettin Yalçın, Oğuz Civan, Ayhan Kürekçi 

50-54 YAŞ GRUBU 

Kadınlar: Makbule Erdoğan Arık, Müberra Aslan, Müjgan Toprakcı 

Erkekler: Ayhan Duymuş, Cemalettin Suntur, Hüseyin Erbil 

55-59 YAŞ GRUBU 

Kadınlar: Naciye Albayrak, Belma Güngör, Nilgün Evirgen 

Erkekler: Nejat Çetin, Nuri Şen, Ömer Şahin 

60-64 YAŞ GRUBU 

Kadınlar: Meryem Uçar, Emine Bayrak, Asiye Veral 

Erkekler: Necat Hümmet, Durali Çolak, Abdullah Demirhan 

65-69 YAŞ GRUBU 

Kadınlar: Nilgün Çelik, Döndü Uzaldı
Erkekler: Hüseyin Gül, Saim Erdoğan Erdem Akdogan 

70-74 YAŞ GRUBU 

Kadınlar: Emine Semra Hergülman 

Erkekler: Hasan Uludağ, Rıza Demir, Veli Ballı, Musa Çınar 

HALK KOŞUSUNUN KLASMANI ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU: 

Kadınlar: Hilal Arslan, Selin Çepik, Sümeyye Tekin, Songül Ertuğrul, Sümeyye Yusufova 

Erkekler: Tarık Meydan, Alpslan Eren, Batuhan Başoğul, Barçın Gökçe, Emirkan Parlak 

 

Etiketler Çaycuma Çaycuma belediyesi Bülent Kantarcı
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