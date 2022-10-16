Çaycuma'da kardeşlik protokolünün ikinci yılı kutlandı

Çaycuma ile Lennestadt arasında imzalanan kardeş kent protokolünün 2. yılı düzenlenen bir törenle kutlandı. Kutlamaya Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve kent protokolünün yanı sıra kardeş kentten gelen belediye meclis üyeleri de katıldı. Etkinlik içinde yer alan Klasik Türk Müziği konseri Amasra’dan gelen facia haberi nedeniyle yarıda kesildi.

Çaycuma’nın kardeş kenti Almanya’nın Lennestadt kenti Belediye Meclisi üyelerinden oluşan bir heyet, bir dizi temasta bulunmak için Çaycuma’ya geldi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Lennesatd Belediyesi Uyum Meclisi Başkanı Nedim Kalemabaşı’nın yanı sıra, Belediye Meclis Üyeleri Christia Orth Sauer, Bernward Puspas ile Mesclis Danışmanları Lioba Engemann ve Carsten Hesse’den oluşan Alman heyetini belediye binası önünde halkoyunları gösterisi ile karşıladı. Makam odasında Başkan Kantarcı ile bir süre görüşen heyet, kardeş kent protokolünün imzalanmasının ikinci yılı nedeniyle yapılan kutlamaya katılmak üzere, hizmet binasının 7. katındaki Perşembe Salonu’na çıktı.



Nilgün Çelik yönetimindeki Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan kutlama etkinliğine, Alman heyetinin yanı sıra, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, Baro Temsilcisi Av. Mustafa Verimbaş, İlçe Emniyet Müdürü vekili Mevlüt Karakuş, BEÜ Çaycuma MYO Müdürü Hikmet Yazıcı, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Tuncay Ünlütürk, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, İyi Parti İlçe Başkanı Sabahattin Durmuşoğlu, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Şenol Cin, İl Genel Meclisi Üyesi Ramis Muslu, Çaycuma TSO Başkan Yardımcısı Fatih Özkütük, Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Atatürkçü Düşünce Derneği Çaycuma Şube Başkanı Ela Mantarlı Kurt, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şube Başkanı Nizamettin Eyidoğan, eski Çaycuma Belediye Başkanı Orhan Yardımcı, eski Karabük Belediye Başkanı Dursun Altıparmak, eski Çaycuma Jandarma Komutanı Yarbay Selçuk Özen, Yurtbay Yem Fabrikası Müdürü Emin Kumkumoğlu, emekli öğretmen Hayrullah Saki, bazı belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, Çaycuma Belediyesi daire amirleri ve vatandaşlar da katıldı.



KANTARCI: “HASAN AKGÖNÜL’E TÜM KALBİMLE RAHMET DİLİYORUM”

İki kent arasındaki kardeş kent ilişkilerinin gelişimini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağrılan Başkan Kantarcı’nın, kardeş kent ilişkisinin gelişimi için büyük çaba harcadıktan sonra bir süre önce hayatını kaybeden arkadaşı Hasan Özgünül’ün görüntülerinin ekrana yansıması nedeniyle son derece duygulandığı gözlendi. Sözlerine, “Çok duygulandım. Yaklaşık 9 yıldır ilmek ilmek örülen bir ilişki bu. Bu işe çok emek harcayan Hasan kardeşimiz de, hastalığının son noktasında bile, burada bizlerle olmuştu. Ben ona tüm kalbimle rahmet diliyorum.” diyerek sözlerine başladı. Çaycuma-Lennestadt kardeşliğinin hem kendileri, hem Türkiye, hem de Almanya açısından önem arz ettiğini söyleyen Başkan Kantarcı, “Biz ilişkilerimizi bu hale getirdik ve istiyorum ki bu diğer bütün yerlere örnek olsun. Bizim için defalarca buraya gelen dostlarımız var. Buradan biz değişik arkadaşlarımızla, değişik gruplarımızla Almanya’ya ziyaretlerde bulunduk ve şimdi artık meyvelerini de almaya başlıyoruz. Okullarımız arasında çok güzel bağlar kuruldu. Müzik ve spor toplulukları arasında da güzel ilişkiler gelişiyor. İnşallah bundan sonra çok daha güzel, kalıcı, köklü ilişkileri hep beraber geliştireceğiz. Ben bu ilişkinin doğmasını ve bugüne gelmesine sebep olan Nedim Kalembaşı dostumuza ve evlatları ile beraber kıymetli ailesine, Nuran Hanım’a ve bu güzelliğe katkıda bulunan emek veren bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimizi ağırlarken yanımızda olan başta Kaymakamımız, Başsavcımız olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasi partilerimize, sivil toplum örgütlerine, bürokratlarımıza, personelimize bütün Çaycumalılara çok teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.



SAUER: “BURADA KÜÇÜK BİR DELEGASYONUZ AMA LENNESTADT’TAKİ MECLİS OY BİRLİĞİYLE ARKAMIZDA”

Alman Heyeti adına konuşan Lennestadt Belediye Meclisi Üyesi Christia Orth Sauer, “İki şehrin arasındaki anlaşmayı, iki sene öncesinde, pandemi dolayısıyla sanal ortamda imzalamak zorunda kalmıştık. Pandemi bizi çok zorladı, iki kent arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımakta bize engel oldu ama biz yılmadık. Bugün bu anlaşmanın ikinci yılını kutluyoruz. Buraya çok küçük bir delegasyonla geldik ama Lennestadt’taki meclis oy birliği ile tamamen bu kardeşliğin arkasında. Bunu burada belirtmem lazım. Dostluk, kardeşlik zorla olmaz. İki tarafın katkısı ile olur, gelişimi ile olur. İki tarafın birbiriyle tanışmaya hazır olması ve anlaşması gerekir. Tüm ziyaretlerde dostluk ve kardeşlik duygularımız gelişti, daha da gelişiyor, derinleşiyor. Daha da geliştirmemiz lazım. Lennestadt ve Çaycuma arasında üç okulun arasında şimdiye kadar anlaşma oldu bile. Üç okul birbiriyle tanıştı ve tamamında 6 okul bu kardeşliği sabırsızlıkla, sevinçle bekliyor. Lennestadt’taki öğretmenlerin ve oradaki okul müdürlerinin de size selamlarını getirdim. Benim için çocukların ve gençlerin arasındaki ilişkiler çok önemli. Çünkü çocukların ve gençlerin hiçbir ön yargıları yok ve bu çocuklar, gençler buraya geldiklerinde gördüklerini ve deneyimlerini ailelerine taşıyorlar ve onlara buradaki hayattan bahsediyorlar. Tabi bu ilişkiler sadece okullar arasında değil, farklı alanlarda da bağlantılar var bunları biliyoruz. Bizim buraya gelme amaçlarımızdan biri de daha farklı alanlarda da projeler, koordinasyonlar, iş birlikleri geliştirmektir. Bunu başaracağımıza inanıyor, hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.



PUSPAS: “KARDEŞLİK ANLAŞMASI ELİMDE VE BURADA YAZILANLAR ÇOK ÖNEMLİ”

Törene uzaktan erişim yöntemiyle katılan Lennestadt Belediye Başkanı Tobais Puspas, “Merhaba Çaycuma. Merhaba Bülent Kantarcı” diyerek başladığı sözlerine, “Sizlerle bugün burada görüşmek beni çok mutlu ediyor, Çaycuma’yı selamlıyorum. Öncelikle Çaycuma’daki dostlarıma çok teşekkür ediyorum, böyle güzel bir imkân sunduğunuz için ve misafirlerimizi böyle güzel ağırladığınız için kalpten teşekkür ediyorum.” diyerek devam etti. Puspas, “Facebook’tan, canlı yayından dakikalardır izliyordum sizi. Bu anlamda da önceki dönem Belediye Başkanımız Stefan Hundt’a çok teşekkür ediyorum, kendilerinin çok emekleri var. Kardeşlik anlaşması elimde ve burada yazılanlar çok önemli. Çünkü kültürler arası ve ülkeler arası dostluktan, gelişimden bahsediyor ve biz bunu destekleyeceğimize söz veriyoruz. Pandemi dolayısıyla biraz askıda kalmıştı şimdi yeniden canlandı ve umarım ki önümüzdeki zamanda da daha da gelişebilir. Bunun yanında bir de Rusya ve Ukrayna arasında olan savaş da bizleri olumsuz etkiliyor. Çok türbülanslı ve bize çok yabancı olan zamanlardan geçiyoruz.” dedi.



KALEMBAŞI: “KARDEŞ KENT İLİŞKİLERİNDE ÇAYCUMA-LENNESTADT ADIYLA YENİ BİR MODEL OLUŞUYOR”

Alman konuklar, Bernward Puspas, Lieoba Engemann, Carsten Hesse’nin yaptığı selamlama konuşmasının ardından kürsüye çağrılan Lennestast Uyum Meclisi Başkanı Nedim Kalembaşı,“Bugün günlerden Cuma, Lennestadt Başkanımız şehir dışındaydı telefonla konuştum, büroya geldi ve bizlere seslendi. Bazen iki kültürü birleştirmek zor oluyor. Başladığımda da bazıları ‘Sen bu işe kalkıştın ama biri Alman biri Türk bunların aralarında çok kültür farkı var, bu nasıl olacak’ demişti. İşte oldu. Bazen oluveriyor. Daha güzel şeyler olacak, hatta ben bu yapmış olduğumuz çalışmaları bir Çaycuma-Lennestadt modeli olarak düşünüyorum. Essen bölgesinde eski Başkonsolosumuz Şener Bey, benim bölgemde aktif çalışan üç farklı şehir var diye anlatmıştı. Dortmund-Trabzon, Afyon-Hamm, bir de Çaycuma ile Lennestadt. Yani küçük bir şehiriz onun bölgesinde ama aktif olarak çalıştığımız başkaları tarafından da görünüyor. Hepinize çok teşekkür ederim, bu çalışmalarda beni yalnız bırakmadığınız için. 30 yıldır Lennestadt’ta uyum meclisinde görevliyim. Bana inandıkları için, oy birliği ile benim doğduğum şehri Lennestadt ile kardeş şehir olmasını onayladıkları için kendilerine de teşekkür ediyorum.” dedi.



GÖZE: “İNŞALLAH DAHA İYİ BİR NOKTAYA TAŞINIR BU BAĞLAR, DAHA KUVVETLENEREK GELECEK NESİLLERE AKTARILIR”

Daha sonra söz alan Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, “Aklıma ilk halk ozanımız Yunus Emre’nin bir dizesi geliyor bu tip hadiselerde. ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım.’ Şimdi bu çok kısa bir ifade ama çok derin bir anlamı var. Burada onun bir uygulamasını görüyoruz. İnsanlar ayrı ayrı, sonra topluluklar ayrı ayrı, sonra onlar da birleşerek kültür oluşuyor. Kültürler de farklı, coğrafyalar da farklı noktalarda belli birikimlerin, tecrübelerin sonucu medeniyetleri oluşturuyor. İşte bu kültürler, birbirleriyle iletişim kura kura, insanlar birbirleri ile iletişim kura kura, üstüne koya koya ilkellikten medeniyete ulaşıyor. Tanış oluyor, birbirini tanıyor, kendini güvende hissediyor ve işlerini kolay kılıyor. Sosyal bir varlık olan insanın tek başına yaşayamadığı, birlikte yaşamaya mecbur olduğu bir dünyada bu şekilde tanışarak işlerimizi kolaylaştırıyoruz. Burada gösterilen resimlerden gördük ki kardeş kent ilişkisinin bir mazisi var. Daha evvelden başlamış, yıllara sâri bir şekilde devam edip bugün bizim önümüze gelmiş. Burada somut hale gelmiş, son halini görmekteyiz, bu son halinden de memnun bir şekilde ben bu geceyi yaşıyorum. İnşallah daha iyi bir noktaya taşınır bu bağlar, daha kuvvetlenerek gelecek nesillere aktarılır. İki ülke, iki topluluk diyelim, millet diyelim daha iyi bir noktaya gelmemize birbirimizi daha iyi anlamamıza, birbirilerimizin tecrübelerinden, deneyimlerinden, yaşanmışlıklarından istifade etmemize vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.



PROF. DR. GENCER: “İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK ALMANYA’DAKİ KARDEŞLERİMİZE BORCUMUZ”

Etkinliğin son konuşmasını yapan Prof. Dr. Mustafa Gencer, “30 Ekim 2022’de Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçünün 60. yılını geride bıraktık. Biz bu 60 yıl içerisinde, 9 yıllık çalışmayla, 2 yıl önce bir kardeş şehir ilişkisi kurabildiysek çok geç kalmışız aslında. Zonguldak’ta 1 milyon nüfus varsa Almanya’da 700 bin Zonguldaklı var. Oradaki nüfus giderek artıyor. Almanya’daki her dört Türk’ten birisi Zonguldaklı. Bizim bu bundan sonraki nesillere borcumuz. Yani sadece yılda 15 gün, 20 gün, 1 ay izine gelmek suretiyle Çaycuma ile olan ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini, dostluk ilişkilerini, gençlik ilişkilerini geliştirmek için bu yeteri bir şey değil. Dolayısıyla bunu hepimizin sahiplenmesi gerekiyor. Bizim Almanya’daki akrabalarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize, yani Almanya’daki yanımıza borcumuz bu. O yüzden hepimizin bunu sahiplenmesi gerekiyor. Ben eğitim ataşesi olarak son 6 yıllık görev döneminde bu kardeş kent ilişkisini öğrendim, Nedim Bey’i o zaman tanıdım. Hatta Zonguldak tarihi ile ilgili bir kitap çalışması yapıldı, birkaç gün önce basıldı. Orada bu ilişkiyi ele alan bir makale yazdım. Bunun da kayda geçmesi biz tarihçilerin göreviydi, yazılmayınca kayboluyor çünkü. Hepinize teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için.” dedi.



AMASRA’DA MEYDANA GELEN MADEN FACİASI NEDENİYLE KONSER YARIDA KESİLDİ

Alman heyetinin Lennestadt’ın görüntülerinden oluşan bir tablo armağan ettiği Başkan Kantarcı, buluşmanın anısına, heyet adına, Lennestadt Belediye Meclisi Üyesi Christia Orth Sauer’e bir plaket sundu. Protokol heyeti ile birlikte pastanın da kesildiği kutlamanın son etkinliği olan Klasik Türk Müziği konseri, Amasra’da meydana gelen maden faciası nedeniyle yarıda kesilerek etkinlik sona erdirildi.