CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'den vatandaşlara Pazar çağrısı

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sürdürdüğü seçim ziyaretleri kapsamında Bursalılara seslendi. Bozbey 3 Mart Pazar günü içerisinde yapacağı ziyaretler için ‘’Herkese iyi pazarlar, 5 ilçemizde sizleri bekliyoruz. Gülümsemeye az kaldı.’’ dedi.

31 Mart Yerel seçimlerine doğru geri sayım sürerken seçim çalışmalarına hız veren CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in yoğun temposu devam ediyor. Her gün Bursa’nın farklı ilçe ve mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkan Adayı, bugün (03 Mart 20204) 5 ilçeyi daha ziyaret edecek.

Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ziyaretlerinde halkla buluşacak olan Bozbey, Bursalılara sosyal medya hesabından verdiği pazar günü mesajıyla seslendi. Sosyal medya hesabından yaptığı ziyaret duyurusunda ‘’Gülümsemeye az kaldı. Bugün 5 ilçemizde sizlerle beraber olacağız. Önce Osmangazi’deyiz. Sonra Yıldırım’dayız. Gürsu ve Kestel’deyiz. Sizleri bekliyoruz. Gülümseyin, bugün Pazar günü. 31 Mart’ta hep beraber gülümseyeceğiz’’ diyen Bozbey, vatandaşları buluşma noktasına davet etti.

Osmangazi Posoflular Kültür ve Dayanışma Derneği’ndeki kahvaltı organizasyonuyla güne başlayan Bozbey, Nilüfer seçim ofisi açılışının ardından, Osmangazi’de DAĞDER Genel Kurulu katılımıyla programına devam edecek. Yıldırım’da ise Ulus mahallesinde seçim ofisi açılışıyla esnaf ve kahve ziyaretlerini gerçekleştirecek Bozbey, Ankara Polatlılar Derneği’ne gidecek. Gürsu seçim ofisinin açılışından sonra ise Kestel halkıyla buluşacak Belediye Başkan Adayı, Yeni Mahalle, Çataltepe, Barakfakih ve Serme mahalleleri ziyaretleriyle günü noktalayacak.