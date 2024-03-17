CHP, Konyaaltı adayı Cem Kotan’a yönelik ahlaksız iftiralar için yargıya gidiyor

CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı, CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan’ı hedef alan girişimlerle ilgili yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, “Bu baştan aşağı çirkin yalan ve iftira amaçlı haber için de savcılığa başvuru derhal yapılacaktır” denildi.

Antalya’da CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan’a yönelik iddialar devam ederken CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı’ndan da konuyla ilgili sert açıklama geldi. Açıklamada, “Belediye Başkan Adayımız Cem Kotan’ı hedef alan ve siyasette hiç yer almaması gereken ahlaksız iftiralar serisi sürüyor. Afişlerimizi parçalayan, konusu suç olan ilanları dağıtanlar, en son olarak ürettikleri yalan haberi yaymak için günübirlik haber sitesi kurdular” denildi.

Son olarak yayılmaya çalışılan iddialara da yer verilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Sözümona adayımız Cem Kotan’ın mahkumiyeti olan bir dosyasını Yargıtay ele alıyormuş, adaylığı düşermiş. Bu baştan aşağı çirkin yalan ve iftira amaçlı haber için de savcılığa başvuru derhal yapılacaktır. Ama ne yapsalar işe yaramayacak. Bu rezil ve ahlaksız girişimler, gelmekte olan siyasal zaferimize ve Konyaaltı için bir aşkla işe başlamamıza doping etkisi yapıyor. Arkası gelmeyen sahtekarlıkları ve algı operasyonlarını o zamana kadar halkımızın bilgisine sunmaya devam edeceğiz. Bu iftira kampanyasını düzenleyenler, adaletin elinden kurtulamayacaklar.”