CHP Şişli Belediye Meclisi için genç ve liyakatli adaylarla yola çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Şişli Belediye Meclis Üyesi aday listesine genç ve liyakatli isimler damga vurdu. Kamuoyunun yakından takip ettiği büyük davaların ünlü avukatı Hüseyin Ersöz, Roman hakları savunucusu ve yönetmen Elmas Arus, ekonomist Oğuz Demir gibi isimler listede yer aldı. Ayrıca listede genç ve kadın aday sayısının yüksek olması da dikkati çekti.

CHP, Şişli Belediye Meclis Üyesi adayları listesini İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. Şehir Plancısı Resul Emrah Şahan'ı Şişli Belediye Başkan Adayı olarak gösteren CHP, belediye meclis üyesi listesinde değişim rüzgarları estirdi. İlçe meclisi için 33 asil aday 3 de kontenjan aday belirlendi. Listede ağırlıklı olarak genç adaylara yer verildi. Mevcut belediye meclis üyeleri arasından sadece Nurettin Tan ile Erdal Yalçın listede kendilerine yer buldu.

ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARININÜNLÜ AVUKATI SİYASETE GİRDİ

Listede en çok dikkati çeken isim Ergenekon, Balyoz ve Poyrazköy gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda önemli isimlerin avukatlığını üstlenen Hüseyin Ersöz oldu. Ceza hukuku ve idari hukuk alanında uzmanlığa sahip olan Ersöz, 2006'dan bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapıyor.

SİYASET VE EKONOMİ GÜNDEMİNİN NABZINI TUTAN DEMİR LİSTEDE

Ekonomist ve akademisyen Doç. Dr. Oğuz Demir ise CHP Şişli meclis üyesi adayı olarak 5'inci sıradan listeye girdi. Sözcü TV'de hafta sonları yayınlanan“Son Söz" adlı programla ekonomi ve siyaset gündeminin nabzını tutan Demir, reytingi yüksek programlara imza atarak adını duyurdu.

YÖNETMEN ELMAS ARUS ROMAN HAKLARINI MECLİSTE SAVUNACAK

Roman hakları için çalışan ve aynı zamanda Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin de Başkanlığını yürüten ödüllü yönetmen Elmas Arus, Şişli CHP'den belediye meclis üyesi adayı oldu. "Mezopotamya'nın Kayıp Halkı", "Dergaha Yolculuk", "Kaçak Hayatlar", "Göçün Türküsü" belgesellerinin yanı sıra birçok sosyal içerikli belgeselin yönetmenliğini ve danışmanlığını yapmıştı.

Listede yer alan isimlerden Talin Ergüneş Gazel ise Pangaltı Mıhitaryan Manastır Mektebi Vakfında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmekte. 1977 doğumlu olan Gazel, ekonomik, kültürel, ekolojik ve eğitimsel yönlerden çalışmalarıyla da biliniyor.



Meclis üyesi adayları listesinin 4. sırasından aday gösterilen bir diğer genç isim ise Elif Fındıkoğlu. Fındıkoğlu, bir süre Roma La Sapienza Üniversitesi’nde planlama eğitimi aldıktan sonra İTÜ’de Şehir ve Planlama Bölümü’nden mezun oldu. Beykent Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek lisansını tamamlayan ve ardından 2014 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı bünyesinde kurulan Kent Suçları Kurulu’ndaki çalışmalarıyla dikkati çekti.



Öte yandan listedeki adayların yarısına yakınının kadın olması ve seçilecek yerlerden aday gösterilmesi dikkati çekti. 2019'daki yerel seçimde CHP'den 8 kadın belediye meclis üyesi seçilmişti.