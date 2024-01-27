CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşiktaş adayı olarak seçildi. Parti Meclisinin aldığı karar doğrultusunda aday gösterilen Başkan Rıza Akpolat’ı çok sayıda kişi tebrik etti.

Türkiye, yaklaşık 2 ay sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisi’nin dün akşam almış olduğu karar doğrultusunda birçok il ve ilçenin başkan adayları belli oldu. İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olan Beşiktaş’ta mevcut belediye başkanı Rıza Akpolat ikinci kez aday gösterildi.

Başkan Rıza Akpolat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda komşularına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek şunları ifade etti:

‘’Değerli Beşiktaşlılar,

Beş yıl boyunca, uluslararası birçok konuda örnek gösterilen, ülkemizin en değerlilerinden, İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olan Beşiktaş’ı birlikte yönettik. Olağandışı gelişmelerin yaşandığı bu beş yıl boyunca uzun süre evlerimizden çıkamadığımız pandemiyi, on binlerce canımızı aramızdan alan büyük depremi, ağır ekonomik yıkımı ve yoksullaşmayı yaşadık.

Tüm bunlara karşın, uzaktan da olsa birbirimizle olmayı, deprem yaralarını ulusça sarmayı, dara düşenle dayanışmayı ve yüzyıllık Cumhuriyetimize coşkuyla sarılmayı da yine birlikte yaşadık.

RIZA AKPOLAT: ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL SİZDEN VEKALET İSTEYECEĞİM

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda birliğimizle, dayanışmamızla ve coşkumuzla tüm Türkiye’ye ilham verdik. Acı ve tatlı her günümüzde Belediye Başkanı olarak çok kez “Ne Mutlu Beşiktaş Var” dedim. Bu duyguları yaşattığınız için siz Beşiktaşlı komşularıma teşekkür ederim.

Önümüzde bir beş yıl daha var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olarak bir kez daha sizlerin huzuruna çıkacak, oylarınıza talip olacak, önümüzdeki beş yıl için sizden vekalet isteyeceğim.

Şimdi bir kez daha hep birlikte gözlerimizi ufka dikeceğiz. Geleceğe umut olacağız, Beşiktaş’ta ve İstanbul’da tam yol ileri diyeceğiz!Ne Mutlu Beşiktaş Var’’

Rıza Akpolat Hakkında

Erzincanlı esnaf bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1982 yılında İstanbul’da doğdu.

Türkiye'nin demokratik ve sosyal gelişimi için çok erken yaşlarda Cumhuriyet Halk Partisi saflarında siyasete atılırken bir yandan da hem çalışıp hem de eğitimine devam etti. Sakarya Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi lisans eğitimini tamamlarken Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine devam etti. Avrupa Birliği Uzmanı olarak da yurt içinde ve yurt dışında birçok eğitim ve etkinliğe katıldı.

Bu süreçte sırası ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kollarında yöneticilik, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinden sonra İstanbul İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Toplumsal gelişmenin sağlanabilmesi için yerel demokrasinin, yerindenlik ilkesinin ve yerel yönetimlerin çok büyük önem taşıdığı düşüncesi ile Beşiktaş'ta siyasi hayata yeni bir pencere açtı.

Beşiktaş Belediye Başkan adayı olduğu 31 Mart 2019 seçimleri sonucunda %73'lük rekor oy alarak Beşiktaşlılar tarafından bu onurlu göreve layık görüldü.

Tarihi ve kültürel birikimi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan mirasıyla Türkiye'nin en önemli tarihi kent kimliklerinden biri olan Beşiktaş, günlük 3 milyona yakın ziyaretçisi ve 185 bine yakın sakini ile Türkiye'nin ve İstanbul’un gözbebeğidir. Rıza Akpolat Türkiye'nin dünyayla konuşan kenti Beşiktaş'ı her açıdan geleceğe hazırlayacak ulusal ve uluslararası vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor, iki kız çocuğuna güzel bir gelecek yaratmaya çalışıyor.