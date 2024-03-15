CHP'nin Muğla Büyükşehir adayı Ahmet Aras projelerini açıklıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Muğla'nın Menteşe ilçesinde proje tanıtım toplantısında projelerini açıklıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras proje tanıtım toplantısında projelerini açıklıyor.

Ahmet Aras kimdir ?

142 yıllık Belediyemizin 31. Belediye Başkanı olan Ahmet Aras, 03 Şubat 1970 tarihinde Bodrum’da doğdu.

İlköğretim sürecini Cumhuriyet İlkokulu ve Bodrum Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra lise sınavlarına giren Ahmet Aras, Fen Lisesine girmeye ve parasız yatılı okumaya hak kazandı.

İlk olarak İzmir Atatürk Lisesi’ne kaydını yaptıran, ardından Askeri Lise sınavını da kazanan Ahmet Aras, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi’nde devam etmeyi tercih etti.

Maltepe Askeri Lisesi mezuniyetinden sonra Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesiyle Sistem Mühendisi olarak mezun olan Ahmet Aras’ın 1992 – 1993 yılları arasında Konya’da başlayan mesleki kariyeri, 1993 – 1996 yılları arasında 3 yıl boyunca görev yaptığı ve Üsteğmen rütbesini aldığı Ardahan’da devam etti.

1996 yılında Bodrum Askerlik Şubesi Başkanlığı’na atanan ve bu görevi nedeniyle 1996 – 2000 yılları arasında Bodrum’da bulunan Ahmet Aras, 2000 yılında Zara Askerlik Şubesi Başkanlığı’na atandı ve 2004 yılına kadar devam eden bu görevi sırasında Yüzbaşı rütbesini aldı.

2004 yılında ise Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığı’na atanan Ahmet Aras, 2008 yılına kadar devam eden bu görevini Binbaşı rütbesini alarak tamamladı.

Bu görevinin ardından, 2008 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na atanarak 2011 yılı sonuna kadar Bakanlık kadrosunda görev yapan Ahmet Aras, 2012 yılında Kosova’da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücü Kosova Force’a (KFOR) atandı ve NATO Madalyasına layık görüldüğü bu görevi sırasında Yarbay rütbesini aldı.

2013 yılında, 30 yıl boyunca tek bir savunma vermek zorunda kalmadan devam eden askerlik kariyerini; yıllardır özlemini duyduğu Bodrum’a geri dönerek, Turizm Sektöründe yer alma kararı sonrasında sona erdiren Ahmet Aras; kendi isteği ile emekli olmasının ardından, Bodrum’un cennet köşelerinden Ortakent Sahili’nde bulunan ve Bodrum’un en popüler turizm tesislerinden biri olarak, yaz aylarında faaliyetine devam eden KEFİ adlı turizm işletmesini hizmete açtı.

2014 yılında Ortakent - Yahşi Geliştirme Derneği Başkanı seçilmesinin ardından, Ortakent’in gelişimi ve tanıtımı için önemli çalışmalara da imza atan Ahmet Aras’ın Başkanlığı döneminde hayata geçen Ortakent Yahşi Bahar Festivali, Acı Ot Festivali, Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası gibi organizasyonlar, Ortakent’in ve Bodrum’un tanıtımına önemli bir güç kattı.

2015 yılında Bodrum Lions Kulübü’ne katılan, 2016 yılında Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu’na seçilen, Bodrum Ticaret Odası Turizm Meslek Komitesi’nde, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Teknik Komitesinde ve birçok sosyal sorumluluk projesinde görev alan, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen birçok fuarda Bodrum’u ve Türkiye’yi temsil eden Ahmet Aras, profesyonel iş yaşamında NATO Madalyası’ndan üstün hizmet ve takdir ödüllerine kadar yüz adetten fazla ödüle layık görülmüştür.

2018 yılında, mensubu olmaktan gurur duyarak hayatının 30 yılını geçirdiği Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olarak Bodrum’a ve ülkesine Cumhuriyet Halk Partisi’nin gurur dolu, onur dolu çatısı altında hizmet etme kararı alan Ahmet Aras, 2019 yılında Partisinin ve Bodrum Halkının güveni ile Bodrum Belediyesi’nin 31. Belediye Başkanı olarak görevine başlamıştır.

Çocukluk, gençlik ve profesyonel iş yaşamı boyunca önemsediği sürekli eğitime ve kişisel gelişime; siyaset yaşamı süreciyle birlikte siyaset alanında devam ederek, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi konusunda Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yapan, iyi derecede İngilizce bilen; yüzme, pentatlon, kayak, dalış, yelken ve tenis sporlarının tutkunu olan Ahmet Aras, 13 ve 23 yaşlarında olan iki kız babasıdır.