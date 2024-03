CHP'nin Sarıyer adayı Mustafa Oktay Aksu: ''Açık ara öndeyiz, kazanıyoruz''

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı’nın üye katılım töreninde konuşan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, ''Hep ileriye bakarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Seçim koordinasyon merkezimizde komşularımızla yaptığımız birebir görüşmelerde elde ettiğimiz sonuçlar çok iyi. Sarıyer’de parti olarak açık ara öndeyiz. Sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkacağız, oylarımızı böldürmeyeceğiz'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı’na üye olan yüzlerce kişiye rozetleri CHP Sarıyer Seçim Koordinasyon Merkezi’nde takıldı. Üye katılım törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul il başkan yardımcıları Metin Tam, Ümit Koral, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, kadın ve gençlik kolları başkanları ile CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu katıldı. CHP Sarıyer İlçe Örgütü’ne katılan üyelere rozetlerini partili yöneticiler taktı.

Gökan Zeybek: Her zaman halktan ve eşitlikten yana olacağız

Üye katılım töreninde yeni üyelere rozetleri takıldıktan sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Sarıyer’de, İstanbul’da ve tüm Türkiye’de iktidar yapmak için gece gündüz çalışan partililere teşekkür ederek, ‘Şimdi önümüzde 31 Mart yerel seçimi var. Halkımız ağır bir enflasyon, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, bugün partimize üye olan kıymetli arkadaşlar. Her birimiz Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün bize öğrettiği biçimiyle halktan yana olacağız. İnsan haklarından yana olacağız. Eşitlikten yana olacağız. Yağmaya dur diyeceğiz. İnsanlarımızın kimliklerine, inançlarına bakmadan adil, eşit bir ülkede yaşaması, adil eşit bir biçimde belediye hizmetlerini alabilmesi için mücadele edeceğiz. Bu nedenle bizlere katılan tüm arkadaşlar, bize güç kattınız. Sizin bize verdiğiniz güç iktidarın baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı gücümüze güç katmıştır. Hoş geldiniz’ dedi.

Mustafa Oktay Aksu: Sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkacak, oylarımızı böldürmeyeceğiz

CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, seçim koordinasyon merkezinde düzenlenen törende seçimlerde açık ara önde olduklarını belirterek, ‘Her şey değişir ama Cumhuriyet Halka Partisi ev Cumhuriyet Halk Partililik değişmez ve her zaman kalıcı olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Birileri, birilerinin pohpohlamasına gelmiş olabilir, hata yapabilir. Ancak şu bir gerçektir ki Cumhuriyet Halk Partisi her zaman var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Benim iki eserim var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ demiştir. Başta önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimizi korumak adına hayatları pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bugün aramıza gelerek gücümüze güç katan arkadaşlarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Ailemiz her gün büyüyor. Biz hep ileriye bakarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hepinizin şunu bilmesini isterim ki açık ara öndeyiz. Seçimleri kazanıyoruz. Bu saatten sonra geri düşmemiz söz konusu değil. Bundan sonra yapmamız gereken şey sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkarak oylarımızın böldürmemektir. Hepinize teşekkür ediyorum’ dedi.