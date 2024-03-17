Cumhur İttifakı Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir: 'Viran olmuş bir Bakırköy gördüm''

Cumhur ittifakı Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir “Bakırköy’de huzuru sağlamak lazım" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir Röportajlık Youtube kanalının konuğu oldu ve hem Bakırköy'ün problemlerini hem çözüm önerilerini hem de projelerini açıkladı.