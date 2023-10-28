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Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kartal'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kartal'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
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Bu yıl 100. yıl dönümü kutlanan Cumhuriyet ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programı düzenlendi.

Törene Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanı Dr. Mühendis Albay Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hülya Arkan, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na sırasıyla çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu. Başkan Gökhan Yüksel törenden sonra törene katılanlarla birlikte anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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