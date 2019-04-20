Dünya çocuklarından Sarıyer'den dünyaya mesaj: Bırakın oynayalım

Sarıyer Belediyesi'nin konuğu olarak 23 Nisan Çocuk Şenlikleri kapsamında yurt içi ve yurt dışından farklı kültürlerden gelen yüzlerce öğrencinin oluşturduğu 4. Uluslararası Çocuk Meclisi toplantısı yapıldı. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda çocuklar, 'Oyun Hakkı' ve 'Hepimiz Farklıyız, Hepimiz Eşitiz' temalarıyla hazırladıkları günler süren çalışmalarının sonucunu arkadaşları ile paylaştı. Toplam 485 çocuğun katılımıyla gerçekleşen meclisin sonunda, ana temasını barış ve eşitliğin oluşturduğu "Sarıyer Belediyesi 4. Uluslararası Çocuk Meclisi Bildirgesi" yayınlandı.

BIRAKIN OYNAYALIM

Sekiz il ve dokuz ülkeden çocukların katıldığı meclis, misafir öğrencilerin hazırladıkları sunumlarla başladı. Farklı bölgelerden gelen çocuklar, kendi haklarını anlattıkları çalışmalarını tüm dünyayla paylaştı. Hazırlanan çalışmalarla "Bırakın oynayalım" diyen çocuklar büyük beğeni topladı. Etkinlikte, çocukların hazırladığı ebeveynlerinin oyun hayatını konu alan videolar da gösterildi.

BÜYÜKLER FARK ETMELİ

Meclisin sonunda 4. Uluslararası Çocuk Hakları Bildirgesi okundu. "Oyun oynarken hepimiz farklılıklarımızla bir arada olabiliyoruz" diyen öğrenciler, ülkeler, şehirler, milletler değişse de oynanan oyunların değişmediğinin altını çizdi. Oyun oynayarak düşündüklerini, eğlendiklerini, öğrendiklerini, sosyalleştiklerini ve büyüdüklerini söyleyen çocuklar, “İstiyoruz ki bunu siz büyükler de fark edin” dedi. Yeterli oyun alanının olmaması, sokaklardaki güvenlik problemleri, parklar ve yeşil alanların az olması, trafik gibi birçok sebepten rahatça oyun oynayamadıklarını söyleyen çocuklar, uzun saatler okulda olmak ve ilgi alanlarını bulamadıkları derslere çalışmak zorunda kaldıklarını belirterek dinlenmek için bile kendilerine zaman kalmadığının altını çizdi.

ÖZGÜRCE OYNAYALIM

“Bırakın oynayalım” diyerek ebeveynlerine seslenen çocuklar bir araya gelerek tüm gün özgürce oyun oynayabilecekleri bir ‘Oyun Günü’ hayali kurduklarını söyledi. Sadece çocukların değil büyüklerin de özgürce oyun oynayabilecekleri, oyun haklarına birlikte sahip çıkabilecekleri bu gün için Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten yardım istedi.

ÇOCUKLARIN BELEDİYESİ

Mecliste çocuklara büyük usta Nazım Hikmet’in ‘Dünyayı verelim çocuklara’ dizeleriyle seslenen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Ben sizlerin ne yaşadığını çok iyi anlıyorum. Keşke diğer büyükler de anlayabilseler. İçinizdeki coşkuyu hissettiğim için söylüyorum, 'Sarıyer Belediyesi çocukların belediyesi,' diye. Çünkü biz, sizlerle doğru işler çıkarıyoruz" dedi.