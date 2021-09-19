Dünya Temizlik Günü'nde Mersin'de sahilden kamyonlar dolusu çöp toplandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “18 Eylül Dünya Temizlik Günü”nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir’in 250 temizlik personeli ve vatandaşlarla ortak yürüttüğü Adanalıoğlu Sahili’ndeki çevre temizliğinin sonunda kamyonlar dolusu çöp çıktı.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, temizliğe giden yolun önce ‘kirletmemekten’ geçtiğine dikkat çekerek; “Vatandaşlarımızın temiz bir çevrede yaşaması gerekiyorsa önce kendilerinin temizlik konusuna hassasiyet göstermeleri gerekiyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, “18 Eylül Dünya Temizlik Günü” nedeniyle “Tertemizsin Mersin” sloganıyla Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Sahili’nde bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Büyükşehir’in 250 temizlik personeli ve gönüllü vatandaşlar sahildeki çöpleri temizledi.

Sahilde adım adım ilerlediler

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da yer aldı. Kentin 5 farklı noktasından kalkan servislerle Adanalıoğlu Sahili’ne gelen vatandaşlar ve Büyükşehir’in 250 temizlik personeli bir noktadan başlayarak sahilde adım adım ilerledi.

Ortaya kamyonlar dolusu çöp çıktı

Katılımcılar; plastikten metale, yemek atıklarından sigara izmaritlerine kadar gördükleri tüm çöpleri ellerindeki çöp poşetlerine doldurdu. Etkinlik öncesi çöplerin oluşturduğu tabakadan ibaret olan sahil, etkinlik sonrası yerini tertemiz bir kumsala bıraktı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan onlarca poşet dolusu çöp, kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere yola çıktı.

“Farkındalık yaratıp, daha sonra sürdürülebilir bir temizlik için çalışma yapacağız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Adanalıoğlu Sahili’nde yapılan etkinliğin bir çevre farkındalığı amacını taşıdığını vurguladı. Tok, şunları söyledi:

“Dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’de bu şekilde etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliğin amacı daha çok farkındalık yaratmak ve temiz bir çevrede yaşamak. Biz de bu sefer farkındalık etkinliğini çok kirli olduğunu düşündüğümüz Adanalıoğlu Sahili’nden başlatıyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik görevlilerinin büyük bir çoğunluğu ve vatandaşlarımızın katkısıyla burada bir farkındalık yaratacağız. Yaz sezonu boyunca vatandaşlarımız burayı kullandı, pikniklerini yaptılar fakat tüm pislikler şu anda alanda. Şu anda farkındalık yaratıp, daha sonra da sürdürülebilir bir temizliğin nasıl olması gerektiğiyle ilgili çalışma yapacağız.”

“Önce vatandaşlarımızın temizlik konusuna hassasiyet göstermeleri gerekiyor”

Temizliğe giden yolun önce ‘kirletmemekten’ geçtiğine de dikkat çeken Tok, “Başkanımız demeçlerinde önce vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerektiğini söylüyor. Vatandaşlarımızın temiz bir çevrede yaşaması gerekiyorsa önce kendilerinin temizlik konusuna hassasiyet göstermeleri gerekiyor” dedi.

“Çöpten bir dağ oluşturduk diyebilirim”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan ancak yaptığı işi “Mersin’in her köşesini seve seve temizlemek” olarak tanımlayan Fatma Aras ise “İnanılmaz bir çöp çıktı. Hatta çöpten bir dağ oluşturduk diyebilirim. Tabi biz bunları temizleriz, görevimiz. Elimizden geleni de yaptık. Şu an sahilimiz tertemiz. Fakat bu bizle bitmiyor. Halkımızın duyarlı olması, kendi sahiline sahip çıkması gerekiyor” diye konuştu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan Hatun Erden de geldiklerinde bir çöp yığınıyla karşılaştıklarını vurgulayarak, “Ama şu anda çok güzel oldu. Çöpleri temizledik. İnsanların da buraları evleri gibi düşünmeleri lazım. Kendi bahçelerini, evlerini nasıl düşünüyorlarsa gittikleri yerleri de öyle temiz bıraksalar daha güzel olur” ifadelerine yer verdi.