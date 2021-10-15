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Edremit Belediyesi camilere bakım yapıyor

Edremit Belediyesi camilere bakım yapıyor

Edremit Belediyesi ilçedeki ibadethanelere destek olmaya devam ediyor. Edremit Kızılay Camii bakım onarımını yapan ekipler camiyi güzel bir çevreye kavuşturuyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı boya atölyesi ekipleri ilçedeki camilerin iç ve dış cephelerini boyama çalışmalarına Tuzcumurat Mahallesi’ndeki Edremit Kızılay Camii’nde devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerçekleşen çalışmalarla ibadethaneler yepyeni bir görünüme kavuşturulacak. İmkanlar ölçüsünde destek vermeye devam edeceklerini belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Özellikle pandemi döneminde ibadethanelerimizin temiz, bakımlı olması ve onarımının yapılması bizler için çok önemli. Camilerimizin pandemiye uygun koşullarda, cemaatin rahatça ibadetlerini edebilecekleri şekilde düzenleyerek özenle çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız periyodik olarak Müftülük ile koordineli biçimde ibadethanelerimize boya, badana ve temizlik gibi konularda destek oluyor.

Etiketler edremit belediyesi
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