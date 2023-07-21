  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Edremit’te Altınkum’da asfalt çalışmalarına hız verildi

Edremit’te Altınkum’da asfalt çalışmalarına hız verildi

Edremit’te Altınkum’da asfalt çalışmalarına hız verildi
Güncelleme:

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar dört koldan devam ediyor.

Altınkum Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde ulaşımın kolaylaşması ve yolların yenilenmesi konusunda çalışmalara hız verildi.

Bakım ve onarım çalışmaları ile birlikte altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollar yenilenirken kentte daha konforlu ve rahat ulaşım için alternatif yollar üretiliyor.

Diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket edilerek altyapı kazılarının yapıldığı noktalara da ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Uğur Mumcu Caddesi de bu kapsamda sıcak asfalt ile kaplanarak hizmete sunuluyor. 

Çalışmalar belirlenen program dahilinde bağlantılı cadde ve sokaklarda da sürecek.

 

Etiketler Edremit Edremit Belediyesi Selman Hasan Arslan Tayfun Canlı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de etçil bir ''canavar'' görüntülendi: Boyutları inanılmaz!
İstanbul'da tepki çeken uygulama! Sahilde yürümek bile parayla
İstanbul ve Ankara’da taksi ücretlerine dev zam
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi
Fast-Food devi insanlara yemek yerine çöp servis etti
Otoyolda ''belasını'' arıyordu; buldu! Ters şeritte korkunç kaza
Erdoğan açıkladı: Konutta hem ek vergi hem yeni ceza geliyor!
Edirne'de katliam gibi kaza: 4 ölü
Deprem sonrası afet konutlarının içi görüntülendi!
AB, Türkiye'ye vize serbestisi için 2 şartını açıkladı