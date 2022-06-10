  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Edremit'te yeni nesil çöp temizliği

Edremit'te yeni nesil çöp temizliği

Edremit'te yeni nesil çöp temizliği

Edremit Belediyesi temizlik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Çöp konteynerlerini yeni nesil teknolojiyle donatılan yıkama aracı Edremit genelinde çalışmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha sağlıklı, modern, temiz ve konforlu bir kent için çalışmalara devam ediyor. Çöp konteynerlerinin artan yaz sıcaklarıyla birlikte kötü koku yaymasını ve haşereleri engellemek için konteyner yıkama araçları Edremit’te her sabah çöp konteynerlerini detaylı bir şekilde temizliyor. Halk sağlığını olumsuz etkilememesi ve sineklerin üreme merkezi olmasının önüne geçmek için yeni nesil çöp konteyner temizliği sürdürülüyor.

Tasarruf sağlıyor, verimliliği arttırıyor

 Konteynerlerin iç ve dış yüzeyleri 80 derece sıcaklığında basınçlı su ve solüsyonla temizleniyor. Pandemi döneminde vatandaşlara kolaylık sağlaması amacıyla geçilen yeni nesil konteyner sistemi nüfusun yoğun olduğu alanlarda etkili oluyor. 4 adet standart konteynere eşit kapasitesi olan, modernize edilmiş çöp toplama, taşıma ve yıkama sistemi konteynerlerin kullanım ömrünü arttırıyor. Pek çok konuda tasarrufu da beraberinde getiren sistem sayesinde, ilçe genelinde personelin yetersiz olduğu mahallelerde eksiklik hissedilmiyor. Temizlik konusunda verimliliği arttıran bu çalışma ilçe genelindeki dezenfekte işlemlerine de katkı sağlayacak.

Etiketler Edremit Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kabine revizyonu için geri sayım: ''5 Bakan değişiyor'' iddiası!
Bu iddia olay olur: ''Rozetsiz'' Cumhurbaşkanı adayı olacak!
Otomobil alacaklar dikkat: 2022 yılının en yüksek fiyat artışı yaşandı
Et işleme tesisinde iğrenç görüntüler! Hepsine el konuldu
Yuh! Benzine 2.18 TL, LPG'ye 54 kuruş daha zam geliyor!
Selen Görgüzel'in bikinili pozuna yorum yağdı: O el neden orada?
Hükümet açıkladı, ekonomistler anlamadı! Ekonomistlerden hükümete yeni adım tepkisi
Listeye bir yer daha eklendi: İşte Türkiye'nin milli parkları
Yangın çıkarıp, selfie çektiği ortaya çıktı
Son seçim anketi açıklandı: Saray'da yer yerinden oynayacak!