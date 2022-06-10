Edremit'te yeni nesil çöp temizliği

Edremit Belediyesi temizlik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Çöp konteynerlerini yeni nesil teknolojiyle donatılan yıkama aracı Edremit genelinde çalışmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha sağlıklı, modern, temiz ve konforlu bir kent için çalışmalara devam ediyor. Çöp konteynerlerinin artan yaz sıcaklarıyla birlikte kötü koku yaymasını ve haşereleri engellemek için konteyner yıkama araçları Edremit’te her sabah çöp konteynerlerini detaylı bir şekilde temizliyor. Halk sağlığını olumsuz etkilememesi ve sineklerin üreme merkezi olmasının önüne geçmek için yeni nesil çöp konteyner temizliği sürdürülüyor.

Tasarruf sağlıyor, verimliliği arttırıyor

Konteynerlerin iç ve dış yüzeyleri 80 derece sıcaklığında basınçlı su ve solüsyonla temizleniyor. Pandemi döneminde vatandaşlara kolaylık sağlaması amacıyla geçilen yeni nesil konteyner sistemi nüfusun yoğun olduğu alanlarda etkili oluyor. 4 adet standart konteynere eşit kapasitesi olan, modernize edilmiş çöp toplama, taşıma ve yıkama sistemi konteynerlerin kullanım ömrünü arttırıyor. Pek çok konuda tasarrufu da beraberinde getiren sistem sayesinde, ilçe genelinde personelin yetersiz olduğu mahallelerde eksiklik hissedilmiyor. Temizlik konusunda verimliliği arttıran bu çalışma ilçe genelindeki dezenfekte işlemlerine de katkı sağlayacak.