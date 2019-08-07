Ekrem İmamoğlu'ndan Kanada Büyükelçisine Kaz Dağları telefonu

İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin de eşlik etti. Şantiye alanının yakınına kadar gelen vatandaşlar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, vatandaşlara, "Buraları güzelleştireceğiz" dedi. Yelek giyip, baret takarak şantiye alanında incelemelerde bulunan İmamoğlu, yetkililerden harita üzerinden bilgi aldı.

"KUVVETLİ BİR YEŞİL ALAN"

Gazetecilerin sorularını da şantiye alanında yanıtlayan İmamoğlu, yapımına bir süre önce başlanan ve yaşam vadisi projesine dönüştürülen çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaşam vadileri olarak düşündüğümüz alanlardan bir tanesi. Tümüyle bu tür yeşil alanları geziyorum. Hepsinde de çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Çünkü insanların yeşil alan talepleri çok yoğun. İyimser tahmin buranın bu sene sonu bitmesi. Ama biraz daha ötelersek diyelim ki, inşallah 2020 yılının ilkbaharını burada karşılarız".

KANADA BÜYÜKELÇİSİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İmamoğlu, incelemelerin ardından makamına dönerek, Kanada Büyükelçisi Chris Cooter ile telefonda konuştu. Görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Çok sıcak bir diyalog yaşadığımız Kanada Büyükelçisini arayıp, Kaz Dağları ile ilgili gözlemlerimi kendisiyle paylaşmayı arzu ettim. Sıcak bir konuşma oldu, kendileri de süreci takip ettiklerini ilettiler. Bilgiler ulaştığında benimle de paylaşacağını kendileri aktardı" dedi.

Kaz Dağları'nda altın çıkartma faaliyeti yürüten Alamos Gold, Kanada merkezli bir şirket.