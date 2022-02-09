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EMİTT 25. kez kapılarını açtı

EMİTT 25. kez kapılarını açtı

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) 25. kez kapılarını açtı. Turizm fuarında yerini alan Edremit Belediyesi de katılımcılar ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Her yıl 40.000’in üzerinde sektör profesyonelini ağırlayan dünyanın beş büyük turizm fuarından olan EMİTT,  pandemi süreci nedeniyle verilen bir yıllık ara sonrası kapılarını tekrar dünyaya açtı. EMİTT Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile açıldı. Fuar 103 ülkeden 842 katılımcı, 200 davetli tur operatörü ile birlikte 44.321 ziyaretçiyi ağırlıyor.

Edremit Belediyesi de fuarın ilk gününde katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. TÜYAP Fuarı’nda 3 numaralı salon B-321 numaralı Edremit standında Güneşin Kadınları Edremit Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği, turizmciler, zeytin ve zeytinyağı üreticileri de yer alıyor. Ziyaretçilere zeytin-zeytinyağı tadımı yaptırılırken, zeytin fidanı ve Edremit tanıtım broşürleri dağıtıldı. Aeneas Kültür Rotası hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Fuara Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Etiketler emitt edremit belediyesi
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