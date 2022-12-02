‘Engelsiz Yaşam Festivali’ Kartal’da Coşku Dolu Anlara Sahne Oldu

Kartal Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla unutulmaz bir festivale imza attı. Engelsiz Kartal Yürüyüşü ve Engelsiz Yaşam Festivali ile coşku dolu anların yaşandığı etkinliklerin yanı sıra Kartal Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği arasında işbirliği ve ortak hizmet projesi yürütülmesine dair bir de protokol imzalandı.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hayatın her alanında birlikte yaşadığımız engelli bireyleri fark etmek ve onlarla hayatın güzelliklerini paylaşmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında birbirinden anlamlı etkinlikler organize etti.

Etkinlikler ilk olarak Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde toplanan 7'den 70’e Kartallı vatandaşların, Kartal Meydanı'na doğru gerçekleştirdiği Engelsiz Kartal Yürüyüşü ile başladı.

Bando takımı ve maskotlar eşliğinde yapılan yürüyüşe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın yanı sıra Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz, Kartal Belediyesi meclis üyeleri, CHP Kartal İlçe Başkanlığı yetkilileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelsiz Kartal Yürüyüşünün ardından etkinliklerin ikinci adresi Kartal Belediyesi Etkinlik Çadırı oldu. Burada düzenlenen Kartal Engelsiz Yaşam Festivali’nde çeşitli gösteriler yapıldı. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde down sendromlu bireylerden oluşan ritim grubunun gösterisi ile başlayan festivale katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, engelli bireylerin yoğun sevgisi ile karşılaştı.

“-Ben de Başarabilirim- Diyen Engelli Kardeşlerimiz İçin Elimizden Gelen Gayreti Sergileyeceğiz”

Engelli bireyler ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen Başkan Yüksel, sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yüksel festivale katılım gösteren ve emek veren herkese teşekkür ederek şöyle konuştu: “İnsanın içindeki o sevgi, eminim hem ailenin bütününe hem de çocuklarımıza yansımış oluyor. Zorluklarla mücadele etmek çok güç olabiliyor. Birlikte engelleri ne kadar aşabiliyorsak o da bizi bir nebze olsun mutlu ediyor. Engelli bireylerle sadece 1 gün değil, yıl içinde de etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bugün buradaki etkinlikleri izleyip -bunu ben de başarabilirim- diyen engelli kardeşlerimiz olacak. Biz de bu noktada elimizden gelen tüm gayreti sergilemeye çalışacağız. Bu anlamda Kartal’da engelli kardeşlerimizle alakalı dernekleşmenin ve bir protokolün de adımını attık. Hem sivil toplum kuruluşlarının, hem de ailelerin, bizlerin ve devletin diğer kurumlarının gayret ve desteğiyle elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz. Ben buradan engelli kardeşlerimizin enerjisini hissedebiliyorum.”

“Kartal Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı”

Başkan Yüksel’in ardından bu kez kürsüye Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz çıktı ve kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Boyraz, imzalanacak protokol ile yerel yönetim ve sivil toplum işbirliğinin vereceği güzel sonuçlara değinerek, engellilerin en önemli sorunlarının başında gelen erişilebilirlik ile ilgili çalışmaların önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından Kartal Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği arasında işbirliği ve ortak hizmet projesi yürütülmesine dair protokol Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz tarafından imzalandı.

Muhteşem Gösteri ve Konserler ile Festival Sevinci Doruğa Ulaştı

Festivalin bundan sonraki bölümünde sahneye çıkan sihirbaz, engelli bireyleri ve festivale katılan öğrencileri yaptığı illüzyon gösterileri ile adeta büyüledi. Muhteşem gösterinin ardından ise sahne bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özgem Gösteri ve Müzik Topluluğu’nun oldu. Söyledikleri şarkılarla engelli bireyleri coşturan grubun adından görme engelli sanatçı Mehmet Ali Türk sahne aldı ve güzel şarkılarla kulakların pasını sildi. Engelli bireylerden oluşan halk oyunları grubunun da gösterilerine sahne olan festival, sokak sanatçısı İbrahim Kara’nın sahne alarak eserlerini seslendirmesiyle son buldu.