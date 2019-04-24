Eskişehir'de 23 Nisan coşkusu: Çocuklar İzmir Marşı'yla dolaştı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentpark’ta düzenlenen at binme gösterisi çocuklar ve ebeveynleri tarafından heyecanla izlendi. Kentpark’taki hobi binişine gelen çocuklar arasından seçilen ve 23 Nisan Özel Gösteriye hazırlanan dört minik, eğitmenleri eşliğindeki gösterilerde izleyicilerden yoğun alkış aldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları tarafından çok farklı bir etkinlikle kutlandı. Kentpark’ta dört tekerlekli 10 pedallı özel araçla gezen genç sporcular İzmir Marşı ile pedal basarak, vatandaşların coşkulu eşliğinde tur attılar.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda çocuklar için Eti Sualtı Dünyası’nda Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından gerçekleştirilen su altındaki bayrak gösterisi ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Çocukların hayallerini süsleyen Masal Şatosu’nda ise çocuklar balonlarla karşılandı.