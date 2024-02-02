‘Gece Boyunca’ Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ocak ayı kültür sanat programı kapsamında ‘Gece Boyunca’ isimli tiyatro oyununu, Kartallı seyircisi ile buluşturdu.

Coşkun Irmak’ın kaleme aldığı, Nihat Nadi Ülger’in yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik trajikomik oyun, Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyuncular Emin Maltepe ve Nihat Nadi Ülger’in etkileyici performansı Kartallı sanatseverlerden büyük alkış topladı.

Bir saat süren oyunda bir suçlunun bir fabrika bekçisinin hayatına aniden girişi anlatılıyor. Hiç beklemedikleri anda birbirlerinin hayatına dahil olan karakterlerin çatışması yer yer absürt ve trajikomik bir anlatımla ele alınıyor.

Oyunun sonunda sanatçılara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdiminde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin; “Kartal Belediyesi ailesi olarak sanatı ve sanatçıyı destekleyen çalışmalar üretiyor ve sanatçıların eserlerini, sanatseverlerle paylaşmalarına olanak sağlıyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde komşularımızı kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya ara vermeden devam edeceğiz. Bugün burada bizlere güzel bir oyun sergileyen iki ustaya da teşekkürlerimi sunuyorum.” Şeklinde konuştu.

Usta oyuncular Emin Maltepe ve Nihat Nadi Ülger ise organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek, yeni oyunlarda buluşma temennilerini seyirciyle paylaştı.