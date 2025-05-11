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Girişimcilerin geleceği Tech İstanbul Ön Kuluçka ile şekilleniyor

Girişimcilerin geleceği Tech İstanbul Ön Kuluçka ile şekilleniyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin girişimcilik programlarını yürüten Tech Istanbul’un, girişimcilere büyüme yolculuklarında güçlü destekler sunduğu Ön Kuluçka Programı’nın başvuru dönemi devam ediyor. Son başvuru tarihi ise 4 Haziran.

teknoloji tabanlı girişimini geliştirmek isteyen girişimcilere destek mekanizmaları sunuyor. Ön Kuluçka’ya başvuran girişimciler, teknoloji odaklı çözümlerini ölçekleyebilecekleri güçlü bir ekosisteme adım atıyor.

TECH ISTANBUL İLE DAHA GÜÇLÜ BİR GİRİŞİM EKOSİSTEMİ

Tech Istanbul, İstanbul’u dünyanın lider girişimcilik merkezlerinden biri haline getirme vizyonuyla hareket ediyor. Bugüne kadar desteklenen yüzlerce girişim ile girişimcilik ekosistemine büyük katkı sağlayan Tech Istanbul, Ön Kuluçka Programı’nda teknoloji tabanlı girişimleri destekliyor.

HAYALLERİNİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRME ZAMANI!

Ön Kuluçka’da desteklenen girişimler, İstanbul’un merkezinde konumlanan 4 farklı ücretsiz ofis alanı, girişimcilik eğitimleri, mentörlük desteği, ücretsiz veya indirimli perklere erişim, yatırımcı/müşteri buluşmaları, kamu ve özel sektör liderleri ile tanışma, PR ve medya desteği ve patent ön araştırma desteği gibi sayısız imkandan faydalanabiliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ: 4 HAZİRAN

Tech Istanbul Ön Kuluçka’ya başvurmak isteyen girişimler için son başvuru tarihi 4 Haziran! Başvurular tech.istanbul web sitesi üzerinden alınıyor. Tech Istanbul, girişimcilik ekosistemine güçlü bir adım atmak isteyen girişimcileri Ön Kuluçka’ya davet ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için tech.istanbul internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TECH ISTANBUL

Tech Istanbul, fikir aşamasından küresele açılmaya kadarki süreçte girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmaları sunmanın yanında, teknoloji severleri teknoloji dünyası ile buluşturuyor. Tech Istanbul, bugüne dek 540’tan fazla girişimi destekledi ve desteklenen bu girişimlerin toplam aldığı yatırım 84 milyon doları aştı. Buna ek olarak Tech Istanbul’un 4 farklı lokasyonunda gerçekleştirilen 2.000’in üzerinde eğitim ve etkinlik, 150.000’in üzerinde katılımcıyı ağırladı.

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