Hayvanları Koruma Günü'ned Sarıyer'den ''Bırakın Hayatta Kalsınlar'' mesajı

Hiç ailenizin sizi sokağa atmasından korktunuz mu ya da bugün yemek bulabilecek miyim diye? Yaşam alanlarınız insanlar tarafından yok edildi mi veya spor diye birden bire vurulmaktan korktunuz mu hiç? Hayvan dostlarımız bu korkuları her an yaşıyor. İnsanoğlu çoğalırken, dünyayı paylaştığı diğer canlıların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Dostlarımız; sokaklarda, sirklerde, petshoplarda sistematik bir şekilde zulüm görüyor. Tüm bunlar yapılırken unutulan bir şeyler var. Onlar da bizler gibi gülüyor, üzülüyor. Onlar da yaşamak istiyor. Sarıyer Belediyesi çalışanları 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde bir kez daha uyarıyor: “Sev, zarar verme. Su ver, kabını devirme. Doyur, elinden lokmasını alma. Dokunma! Bırak hayatta kalsınlar.”

PATİLİ DOSTLARA YARDIM ELİ

Hayvanları korumak ve farkındalık yaratmak için 1931 yılında Floransa'da kabul edilen hayvanları koruma günü, her yıl 4 Ekim'de kutlanıyor. Bu gün daha sonra Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi'ne ön ayak olsa da hala hayvan hakları yasasıyla ilgili somut adımlar atılmış değil. Maalesef her geçen gün gözlerimizi yeni bir hayvana şiddet ve ya istismar haberiyle açar olduk. Sarıyer Belediyesi, tam da bu nedenlerle yıllardır sokaktaki dostlarımıza yardım eli uzatıyor. Kısırkaya’da bulunan Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Bahçeköy’de bulunan klinikte her gün binlerce sahipli ve sahipsiz hayvan tedavi ediliyor. Besleme çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Sadece 2020 yılının ilk 9 ayında 8 bin 674 minik dostumuz muayene hizmetinden yararlanırken, 1.006’sına kuduz aşısı yapıldı. Bin 396 sokak hayvanı kısırlaştırılırken, 71 kedi ve köpek de sahiplendirildi.

SATIN ALMA, SAHİPLEN!

Hayvanları korumak için pek çok kuruluş faaliyet gösteriyor. Bu çalışmalar kısa sürede olumlu sonuçlar verse de hala hayvana karşı şiddet ve hayvanlardan ticari amaçlı yararlanmaların önüne geçilebilmiş değil. Buna bir de patili dostlarımızın heves uğruna satın alınıp sokağa terk edilmesi eklenince hayvanseverler caydırıcı cezaların uygulanmasını istiyor. Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hemen hemen her gün sokağa terk edilmiş bir hayvanın merkezlere getirildiğini belirtiyor. Çalışanlar, “Merkezimize her gün; yaralanan, sakat kalan, sokağa terk edilen, aç kalan hayvanlar geliyor. Yaşadığımız dünyayı paylaştığımız dostlarımıza karşı daha duyarlı olduğumuzda günlerini de kutlayabiliriz” diyerek “ Satın alma, sahiplen” vurgusu yapıyor.