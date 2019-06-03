Helal olsun sana başkan! Nazım Hikmet Esenyurt'ta!

Haziran ayında yaşamlarını yitiren Nazım Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmed Arif için Nazım Hikmet Parkı’nda düzenlenen anma etkinliğine katılan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, parkın yeniden düzenleneceğini belirterek, “Burasını Nazım Hikmet’e yakışır şekilde bir kültür parkına, bir kültür bahçesine dönüştüreceğiz. Bu park Esenyurt'ta aydınlanmanın, kültürün parkı olacak. İsmi daha da anlam kazanacak” dedi.

Üçü de Haziran ayında hayata veda eden edebiyatımızın üç büyük çınarı Nazım Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmed Arif, Esenyurt Dostları tarafından Esenyurt Nazım Hikmet Parkı’nda düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Anma etkinliğine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katıldı. Esenyurt Belediyesi’nin hemen karşısında yer alan Nazım Hikmet Parkı’nda 2 Haziran Pazara günü saat 15.00’te gerçekleştirilen etkinlikte üç büyük usta şiirler ve türküler eşliğinde anıldı. Etkinikte Gezi Direnişi’nde yaşamını yitiren Gezi Şehitleri de unutulmadı. Tabela durağından parka kadar yürüyen Esas-Der üyeleri, parkın girişinde Gezi Şehitleri’ni andı.

“NAZIM HİKMET’İN ADINI YAZAN YENİ YÖNETİME TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Esenyurt Kültür Sanat Derneği (Esas-Der) Başkanı Yusuf Ulu, Nazım Hikmet Parkı’nın ve Nazım Hikmet heykelinin AKP döneminde sürekli saldırıya uğradığına dikkat çekerek, “Süreç içerisinde bu park içerisinde bulunan Nazım Hikmet heykeline çeşitli saldırılar oldu. Kimi zaman kaidesi kırılan heykel, bir gece yarısı da kaybedildi. O zamanki belediye idarecileri heykelin boynuna ip geçirilip çalındığını söylemişti.. Buraya Nazım Dostları’nın çabaları sonucunda Nazım Hikmet adı verilse de düne kadar eski yönetim tarafından bir tabela dahi konmamıştı. Bugün ise parka geldiğimizde gördük ki, ismi olan ama isimsiz olan bu parkın iki girişinde de Nazım Hikmet adı yazıyor! Bu bizim için aslında çok küçük görünen ciddi bir kazanımdır. Defalarca talep etmemize rağmen AKP’li belediye döneminde buraya Nazım Hikmet adını yazdıramadık. O yüzden Nazım Hikmet adını buraya yazan, heykelin kaidesini onaran Esenyurt Belediyesi’nin yeni yönetimine, yeni başkanına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“BU PARK AYDINLANMANIN, KÜLTÜRÜN PARKI OLACAK”

Daha sonra söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise, Nazım Hikmet Parkı’nı yeniden düzenleyerek bir kültür parkına dönüştüreceklerini söyledi. Konuşmasının başında “Edebiyatımızın büyük ustaları Nazım Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmed Arif’i saygıyla ve minnetle anıyorum” diyen Başkan Bozkurt, “Anadolu kadim bir coğrafya insanlığa beşiklik yapmış, on binlerce yıldır insanlığın yaşadığı bir coğrafya. Bu coğrafyada o kadar büyük değerler yetişmiş ki maalesef çoğunu unutmuşuz. O yüzden bu anma değerli. Bu popülist süreçte bile baskılara rağmen değerlerimizi anmaktan vazgeçmeyen Esenyurt Dostları’na teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber yürümekten gurur duyuyorum, üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Burasını Nazım Hikmet’e yakışır şekilde bir kültür parkına, bir kültür bahçesine dönüştüreceğiz. Bu park Esenyurt'ta aydınlanmanın, kültürün parkı olacak. İsmi daha da anlam kazanacak” ifadelerini kullandı.