Hisarüstü - Aşiyan füniküler hattı tamamlanıyor

İstanbul'un yeni metro hattı Rumeli Hisarüstü bölgesi ile boğaz sahilinde yer alan Aşiyan Parkı arasında inşa ediliyor. Hat tamamlandığı zaman, Rumeli Hisarüstü istasyonunda M6 Levent-Hisarüstü-Boğaziçi Üniversitesi hattı entegrasyonu ile boğaz sahili ve Büyükdere caddesi arasında erişimi kolaylaştıracak. Geçmiş dönemde finansman sorunu nedeniyle durdurulan hattın tekrar başlaması nedeniyle Aşiyan’da düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve protokol katıldı. Trafiğin büyük ölçüde rahatlatacağı hattın bitimi 2021 Ekim olarak planlanıyor.

İstanbul Boğazı’nın en güzel noktasında olduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapımı tekrar başlanan füniküler hattıyla ilgili şöyle konuştu; “Burada İstanbul’un kadim kurumu Boğaziçi Üniversitesi var onlarda bu süreci bekliyor. Bu başlangıcı böyle yapmak istemezdim. Çünkü proje çok önemli ve iyi tasarlanmalı. Bu tarz projelerin finansman projeleri de netleşmeli. Şeffaf bir ihale ile en doğru kurumla buluşmalı. Finansman kısmından şikâyetçiyiz. Keşke bu şekilde olmasaydı. Biz de duran metroların finansmanını tekrar planlamasaydık. Bu şehrin raylı sistemlerini 600 kilometreye eriştirme hedefi koymuştuk. Böylesi büyük bir kentin geleceği metro. Deniz İstanbul’un nimeti. Toplu taşımanın %3 de kalması çok üzücü. Eksik kalan yerleri yeniden faaliyete geçirme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki bir buçuk yıl da 5 raylı sistemi devreye almak kıymetli bir hedef. Araç tasarım işlerini Haziran ayında başlattık. Epeyce işimiz var. Bu hattın araç imalatında gerekli olan süreci de göze aldığımız da Ekim 2021’i hedef aldık. Levent-Hisarüstü metrosu ile entegre olmasını önemsiyorum. Konu sadece Aşiyan ve Hisarüstü arası değil. Beşiktaş ve Sarıyer’i metro ile bağlamış olacak. Füniküler sayesinde İstanbul’un eğimli yapısını avantaja çevirerek, insanları denize ulaştırmayı sağlamak lazım. Çok kıymetli bir hat olacak. Biz 16 milyon İstanbullunun parasını en doğru şekilde kullanarak hizmet edeceğiz. Bu yatırımlar şahsa ait değil halka aittir.”

“SARIYER, İSTANBUL İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

“Metro hatlarını İstanbul gibi denizin bu kadar yoğun olduğu bir yerde verimli kullanamıyor olmak üzücü. Hisarüstü – Aşiyan metro hattı sahille kent merkezlerini buluşturacak” diyen Genç konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Çalışmanın planlı şekilde teknik ekiple yapılması bana güven verdi. Çok kısa sürede başarılı bir şekilde bitirileceğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz bu sürecin umutla aşılabileceğini gösteren şeyler var. Sarıyer’i çok önemli sürprizler bekliyor. Sarıyer ayrıca İstanbul için de çok büyük önem arz ediyor. Buradan gelecek füniküler hattı sadece kısa bir alanı birbirine bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Asya ve Avrupa'daki metro bağlantısında da kolaylık sağlıyor. Uzun metro hatlarını da birbirine bağlayan çalışma çok önem arz ediyor. Bu güne kadar bekletilmesinin bir anlamı yoktu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

SARIYERLİYE MÜJDE!

Kısa bir süre önce Hacıosman’da hizmete açılan Atatürk Kent Ormanı, Büyükdere’deki Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu fidanlığın düzenlenmesi, Zekeriyaköy yolu ve çeşitli mahallelerde süren asfalt çalışmalarının ardından Sarıyerlilere bir müjdeli haber daha geldi. Rumeli Hisarüstü’nde bulunan Doğatepe Parkı için özel bir hazırlığın yapıldığını söyleyen Ekrem İmamoğlu; “Doğatepe’nin geçmişte perperişan edilmesi ve şu anda ne olduğu belli olmayan bir şekilde kullanılma sürecinin yaşatılıyor olması, çok üzücü. Biz Doğatepe’yi, turizm destinasyonu olarak kullanma niyetindeyiz. Çok özel bir hazırlığımız ve sürprizimiz var. Bunu, Sarıyer halkına Belediye Başkanımız Şükrü Genç ile birlikte duyuracağımız günler yakın. Bir yarışma ile beraber Doğatepe’yi çok özel bir noktaya taşıyacağız" dedi.