İBB Başkanı İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası yaptığı paylaşımda ''İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul için hizmetlerin süreceğine dikkat çekti. "HİZMET TRAFİĞİMİZ ARTARAK SÜRECEK"

Yoğun bir seçim akşamının ardından İBB yönetim kurulu toplantısına katıldığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti: "Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek." Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek. pic.twitter.com/ls97zpisL9 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 15, 2023