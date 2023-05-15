  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk paylaşım

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk paylaşım

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk paylaşım
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası yaptığı paylaşımda ''İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul için hizmetlerin süreceğine dikkat çekti.

"HİZMET TRAFİĞİMİZ ARTARAK SÜRECEK"
Yoğun bir seçim akşamının ardından İBB yönetim kurulu toplantısına katıldığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek."

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte gazetelerin 2'nci tur manşetleri...
Sinan Oğan, ''destek'' şartını açıkladı
Dünya basını Türkiye'deki seçimleri böyle gördü
Milletvekili seçilemeyen ünlüler ittifakından TİP - İYİ Parti çıktı!
Şahan Gökbakar'dan Altılı Masa liderlerine çok sert tepki
6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız
Cumhurbaşkanlığı seçimini 12'den vuran anket firması o oldu
2018 yılına göre.... İşte seçimlerin kazanan ve kaybeden lider ve partileri...
Yağışlar geri geliyor! İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri
İşte il il, parti parti, yeni milletvekilleri