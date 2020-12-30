İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan zam iddialarına belgeli yanıt!

İBB’nin suya zam yaptığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Murat Ongun, “Bu iki fatura İstanbul’da suda yapılan indirimin belgesidir. Suyumuzu tasarruflu kullanalım, çarpıtmayı meslek edinmiş kişilere de itibar etmeyelim” dedi.

Zam iddialarının ardından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, farklı yıllardaki su faturalarını paylaşarak, zammın aksine indirimin yapıldığını kaydetti.

“ÇARPITMAYI MESLEK EDİNMİŞ KİŞİLERE DE İTİBAR ETMEYELİM”

Ongun şunları kaydetti:

“Bu iki fatura İstanbul’da suda yapılan indirimin belgesidir. Suyumuzu tasarruflu kullanalım, çarpıtmayı meslek edinmiş kişilere de itibar etmeyelim.” Ongun’un paylaştığı faturalardan birisi 2018 yılına diğeri de 2020 yılına ait. 2018 yılındaki faturada su birim fiyatı 5.42 TL yazarken 2020 yılındaki faturada 4.50 TL yazıyor. Faturalardaki bakım bedeli ise 2018’de 5.06 TL iken 2020 yılında 0 TL. Aynı su tüketiminin yapıldığı faturalarda 2018 yılında ödenecek tutar 68 TL iken 2020 yılında 43 TL görülüyor.