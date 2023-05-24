İETT şoföründen örnek davranış

İETT’nin Sultanbeyli - Kozyatağı Metro hattında çalışan aracında 1 yolcunun unuttuğu ziynet eşyaları ile özel eşyalar, yolcuya ulaşılarak teslim edildi.

İstanbul’un toplu ulaşımında en büyük role sahip olan İETT, günde 55 bin farklı otobüs seferi gerçekleştiriyor ve yılda 1 milyar 250 milyon yolculuk sağlıyor.

Şehrin her noktasında süren seferlerde zaman zaman araçlarda değerli yada değerli olmayan eşyalar da unutulabiliyor. İETT Şoförleri tarafından yapılan kontrollerde bulunan yada diğer yolcular aracılığı ile iletilen eşyalar İETT tarafından titizlikle korunarak güvenle sahibine ulaştırılmaya çalışılıyor.

Bunun son örneği, 23 Mayıs 2023 tarihinde Sultanbeyli - Kozyatağı Metro hattında yaşandı. 75 gram altın başta olmak üzere, cep telefonu, banka kartları ve kimlik kartlarını İETT aracında unutan Safiye Demir’in tüm eşyaları, bir başka bir yolcu tarafından bulunarak İETT Şoförü Muhammet ALTINOVA’ya iletildi. İETT Şoförü Muhammet Altınova da eşyaları gerekli bilgiler ile İETT Genel Müdürlüğü’ne teslim etti. Yapılan araştırma ve kimlik teyidi ile eşyaların Safiye Demir’e ait olduğu tespit edilerek tüm eşyaların eksiksiz olarak kendisine teslim edilmesi sağlandı.

Safiye Demir de İETT yetkililerine teşekkürlerini iletti.