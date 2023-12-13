İETT tüm yöneticileri ile saha denetimlerine devam ediyor

İstanbul toplu ulaşımında en büyük role sahip olan ve günde 5 milyona varan yolcu taşıyan İETT, daha kaliteli ve daha konforlu yolculuk için tüm yönetim kadrosuyla pik saatlerde denetimler gerçekleştiriyor.

İstanbul’da 1 günde 800 farklı hatta 55 bin sefer gerçekleştiren ve 1 milyon 255 bin km mesafe kateden İETT, 6.517 araç ile şehrin her noktasında 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Bir günde yaptığı mesafe ile dünyanın en geniş yeri olan ekvatorun çevresinin 32 katı, Türkiye’nin iki ucu olan Edirne-Kars arasının ise 750 katı yol giden İETT, otobüs ve metrobüsler ile 5 milyona varan yolculuk gerçekleştiriyor.

Silivri’den Pendik’e kadar İstanbul’un her noktasında 7 gün 24 saat süren bu sistemin kusursuz olarak işletilmesi için İETT yönetimi şehrin her noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Tüm İETT Yöneticileri Denetimlere Katılıyor

Bu denetimlere, İETT’nin tüm yöneticileri de katılmaya ve işe gidiş gelişlerinde İETT araçları kullanmaya başladılar.

Özellikle şehrin trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirilen denetimlere İETT Genel Müdürü İrfan Demet de bizzat katıldı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, iş çıkışında önce 76-D Taksim Bahçeşehir – Taksim otobüs hattı ile metrobüse sistemine gitti. Cevizlibağ durağından Metrobüs’e binen ve birçok durakta inerek incelemeler gerçekleştiren İrfan Demet, gerekli gördüğü yönlendirmeleri de gerçekleştirdi.

İETT, farklı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek olan denetimler sonrası yapılan iyileştirmeleri de detaylı olarak paylaşacak.