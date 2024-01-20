İmamoğlu, ‘2036 İstanbul Olimpiyatı’na destek’ turlarını Eczacıbaşı ile devam ettirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin güzide kulüplerine yaptığı 2036 İstanbul Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları destek ziyaretlerinin bir benzerini, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu apoletli Eczacıbaşı Dynavit’e gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sırasıyla; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve ENKA kulüplerine yaptığı, 2036 İstanbul Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları destek ziyaretlerinin bir benzerini, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu apoletli Eczacıbaşı Dynavit’e gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Faruk Eczacıbaşı tarafından karşılanan İmamoğlu, beraberindeki İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte, Eczacıbaşı Dynavit’in şampiyon sporcularının antrenmanını izledi. Antrenman sonrasında teknik heyet ve oyuncularla salonda bir araya gelen İmamoğlu, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

İMAMOĞLU’NDAN ŞAMPİYONLARA: “KIZIM İÇİN DE ROL MODELİSİNİZ”

Türk kadın voleybolunun son yıllarda yaşattığı başarıların, bu sporla ilgilenen 12 yaşındaki kızı Beren için de rol modeli olduğunu aktaran İmamoğlu, “12 yaşında olmasına rağmen, muhteşem bir duygu verdi bütün kadın voleybolu. İnşallah böyle devam etsin. Keyifle izliyoruz her birinizi. Tabii değer katan oyuncularımız da var başka ülkelerden gelen. Her birisine de burada oldukları için teşekkür ediyoruz. Başarılar dilerim” dedi. Eczacıbaşı Dynavit’in, voleybolda Türkiye’nin simge kulüplerinden biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Biz istiyoruz ki, 2036’da İstanbul'da olimpiyatı yapalım, ev sahipliği yapalım. Hatta oyuncularımız, o dönemin yöneticileri olsun. Ama inanıyoruz; bu sefer 2036’da ev sahipliği yaparız. İstanbul'a da yakışır. Kadın voleybolu da spora olan ilgiyi ve morali yükseltti yani. Kulüplerimizle beraber başaralım istiyoruz” diye konuştu.

“UMARIM 2036’DA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SPOR ŞÖLENİNİ İSTANBUL’A KAZANDIRIRIZ”

Antrenmanın ardından, sporcuların ve teknik heyetin akşam yemeğine ortak olan İmamoğlu, buradaki konuşmasında da şunları söyledi:

“İstanbul'a hizmet etmek, çok büyük bir onur, çok büyük bir keyif. Hizmet ederken, her yönüyle tabii hizmeti önemsiyoruz. Bir tarafıyla da spor, İstanbul için çok önemli bir kavram. Tabii elbette kulüplerimiz çok önemli. Ama her şeyden önce, toplumsal spor kültürünün gelişmesi çok çok önemli. Bu bağlamda değerli işler yapıyoruz. Fakat bunu ödüllendirmek için, İstanbul'un hak ettiği ödülü elde etmesi için, bir de olimpiyat yolculuğunu önemsiyoruz. Olimpiyat yolculuğunda kendimize 2036’yı önemli bir tarih olarak koyduk. İstanbul'un değerli markaları var. Bunların hepsini ziyaret edemeyiz, ama bir kısmını ediyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Anadolu Efes ve ENKA kulüplerimizi ziyaret ettim. Eczacıbaşı Dynavit’i de ziyaret etmiş oldum. Bugün beraber bu yolculuğu birlikte yapalım istiyorum. Ve umarım, 2036’da dünyanın en önemli spor şölenini İstanbul’a kazandırırız.”

“SİZİN YANINIZDA OLMAK, BANA CİDDİ BİR MORAL VERDİ”

İstanbul’un, bulunduğu konum ve tarihi itibariyle olimpiyatları hak eden bir şehir olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüz olarak da spor etkinlikleri olarak da -ki kulüp başkanımız da burada- en çok amatör branşta ve olimpiyat sporcusu yetiştirme konusunda özenli bir çalışmamız sürüyor. Bugün sizin yanınızda olmak, bana ciddi bir moral verdi. Hem çok beğenerek izlediğim sporcularla yan yana olmak hem de Faruk Bey'in liderliğindeki bu değerli kulübümüzün içinde olmak, buradaki o aile duygusunu hissetmek çok keyifli. Sevgili hocamıza, bütün teknik heyetine, bütün sporculara başarılar diliyorum. Dünya Şampiyonu olduğunuz bu yılı da çok çok değerli buluyorum. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına yakışan bir kupa oldu. Finalinde de iki Türk takımının olması ayrıca değerli oldu tabii. Umuyorum nice finaller ve nice başarılar elde eder Eczacıbaşı kulübümüz. Bu güzel aile ortamının da hep sürmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

ECZACIBAŞI: “AMACIMIZ; TÜRKİYE'NİN KADINLARININ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLABİLMESİ”

Eczacıbaşı olarak farklı spor dallarında faaliyet göstermektense, tek bir spora odaklanmayı tercih ettiklerini kaydeden Kulüp Başkanı Eczacıbaşı da görüşlerini İmamoğlu ile şöyle paylaştı:

“Ve o spor dalı da dünyanın en iyisi olsun istedik. Çünkü, her şeyi yapmaya kalkıştığınız zaman bir şey yapamıyorsunuz. Bizim bir amacımız var. Yani bunu söylemek bana düşmez. Bunu kadın arkadaşlarımız da savunacaktır. Bizim amacımız; Türkiye'nin kadınlarının dünyada söz sahibi olabilmesi. Ve voleybol, bu işin en güzel araçlarından biriydi. Ve şu anda bununla çok büyük gurur duyuyoruz. Biz, Türk kadınının dünya çapında sesini duyurduğu bir ortamın paydaşı olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ve bu bizim misyonumuz. Bunu devam ettireceğiz. Sizlerle kol kola yapacağız, diye umuyorum. Hem bir yandan Türkiye hem bir yandan Türk kadını hem bir yandan Türk sporu… Bu üçünün dünya çapında duyulabilmesinden biz çok büyük bir mutluluk duyuyoruz ve gururlanıyoruz. Bize bunu anlatabilme fırsatı verdiğimiz için de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.”

Ziyaret sonunda İmamoğlu’na, Eczacıbaşı Dynavit'in 100. yıl forması ile üzerinde “Cumhuriyetin Yüzü Atatürk’ün Kızları” yazılı atkı hediye edildi.