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  4. İmamoğlu çağrı yaptı, İstanbullular Saraçhane'ye akın etti

İmamoğlu çağrı yaptı, İstanbullular Saraçhane'ye akın etti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi yasak talebiyle yargılandığı davayla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, ''Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum'' dedi. İmamoğlu'nun çağrısı sonrası vatandaşlar İBB binasına akın etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davasının 8. celsesi bugün Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülüyor. Saat 11.00’de başlayan duruşmada İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dinlenmesini talep etti. Mahkeme Soylu'nun dinlenmesinin davaya yarar sağlamayacağını belirterek talebin reddine karar verirken, savunma makamının ek süre talebi de mahkeme tarafından kabul edilmedi. Savcı mütalaasını yinelerken, İmamoğlu'na üst sınır olan 4 yıl 1 ay hapis cezası verilmesini istedi. Avukatların son savunmaları için duruşmaya 16.00'ya kadar ara verildi.

İMAMOĞLU’NDAN ÇAĞRI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbullulara çağrıda bulunarak, “16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir.
İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh
sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum” dedi.

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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