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  4. İmamoğlu çiftinin ''kıskançlık'' itirafı sosyal medyayı salladı

İmamoğlu çiftinin ''kıskançlık'' itirafı sosyal medyayı salladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, YouTube üzerinden yayınlanan psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. İmamoğlu çiftinin kıskançlık üzerine verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu.

Psikolog Gökhan Çınar'ın programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu çiftinin kıskançlık sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Ekrem İmamoğlu, gülerek "Evi ortamı darmadağınık ederim herhalde" derken Dilek İmamoğlu da "Onu yapan benim genelde" karşılığını verdi.

Gökhan Çınar'ın "Nasıldır sizin kıskançlığınız?" sorusunu Ekrem İmamoğlu, gülerek "Evi ortamı darmadağınık ederim herhalde" şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine Dilek Kaya İmamoğlu da "Onu yapan benim genelde" karşılığını verdi.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu "Kıskançlık ilişkide var tabii" derken, Dilek Kaya İmamoğlu, "Kıskanmak bence sevginin doğasında var zaten. Tabii ki kıskanırım" diye konuştu.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu dilek imamoğlu video kıskançlık itiraf
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