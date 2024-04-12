İmamoğlu doğduğu köyde hemşehrileriyle horon tepti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bulunduğu Trabzon’da, doğduğu köy olan Cevizli Köyü’nde kendisini karşılayanlarla birlikte horon tepti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde memleketi Trabzon’a geldi. Geldiği gün vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, doğduğu köy olan Cevizli Köyü’nü de ziyaret etti. İmamoğlu’nun ziyareti sırasında kendisini karşılayan horon ekibiyle birlikte horon tepti.