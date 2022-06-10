İmamoğlu ile Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, barış için Atatürk’ün sözlerinde buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskıy’ı, eşleriyle birlikte ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskıy’ı ağırladı. Bodnar ve Nedilskıy, Sarıyer Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te gerçekleşen buluşmaya eşleriyle birlikte katıldı. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın içinde bulunduğumuz yüzyıla yakışmadığını vurgulayan İmamoğlu, “2022 yılında, bir ülkenin bir ülkeyi işgal etmesi ve bunu meşru bir hareket olarak tariflemesi, mevzu veya konu onu ne olursa olsun, kabul edilebilir bir şey değil. Her iki ülkeyle de deniz komşusuyuz. Tarihi, çok eski bağlarımız var. Dolayısıyla, kurduğumuz bütün cümleleri aslında dünya ölçeğinde, evrensel duygularımla ifade ediyorum. Bu noktada, yapılan bu işgale karşı olduğumu ve Ukrayna halkının yanında olduğumu dile getirmek istiyorum” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “ELİMİZDEN GELEN İNSANİ YARDIMI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Savaşın ilk günlerinde Kiev ve Odessa belediye başkanlarıyla görüştüğünü aktaran İmamoğlu, “Bu noktada, Odessa’ya iletilmek üzere, ilk etapta 3 tır insani yardım desteğimizi sınıra yolladık. Tabii orada Türkiye’nin ilgili kurumlarıyla hareket ettik. Yine daha sonrasında da 10 tır malzememizi de Polonya’da, Varşova’da olan mültecilerin, Ukraynalı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük tespitlerini, Varşova Belediyesi'yle çalışarak Varşova'ya bizzat kendim giderek teslim ettim ve orada Ukraynalı aileleri ziyaret ettim” bilgilerini paylaştı. Talep gelmesi halinde ellerinden gelen insani yardımı yapmaya devam edeceklerini belirten İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti olarak; hükümetimizin, devletimizin, her şeye rağmen bir uzlaşmanın, bir barış antlaşmasının yanında olduğunu hep beraber biliyoruz” dedi. Bir an önce barışın tesis edilmesi gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan insanların biran önce kendi ülkelerinde, barış içinde yaşamalarını diliyorum. Bu konudaki dilimizin, tavrımızın ve bakışımızın bu olduğunu bilmenizi istiyoruz. Birçok savaştan sonra kurulmuş bir ülke olarak diyoruz ki; en değerli felsefe, yurtta barış ve dünyada barışın tesis edildiği bir hayat” ifadelerini kullandı.

BODNAR: “İNSANİ DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İmamoğlu’nun Mustafa Kemal Atatürk’ten yaptığı alıntıya katıldığını vurgulayan Büyükelçi Bodnar da şu ifadeleri kullandı:

“Bu çok değerli bir felsefe. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’un Ukraynalılar için de geçerli olduğunu ve paylaştığımı ifade etmek istiyorum. Biz, iyi komşuyuz. Karadeniz bizi birleştiriyor. Dilde ve adetlerde küçük farklılıklarımız var. Bunlar bizi ayrıştırmaz. Biz, birbirimize çok benzeyen bir milletiz. Sizinle daha çok görüşme imkanına sahip olsaydım, belki Türkçe’mi daha çok geliştirebilirdim İstanbul gibi şahane bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı’yla bir araya gelmek, beni kabul etmeniz benim için büyük bir şereftir. Ve İstanbul gerçekten önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi. Bu savaş, bir barışla sonuçlansın. Ve eğer bu İstanbul Antlaşması tarihe geçerse, ben şahsım çok memnun olurum. İnsani desteğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten Ukraynalıların birçok temel ihtiyaçları var. Şu anda en fazla medikal malzeme ihtiyacımız var.”

Bodnar, konuşmasının ardından İmamoğlu’na, ihtiyaç duydukları insani yardım malzemesi listesini sundu. İmamoğlu, Bodnar’ın teslim ettiği listeyle ilgili çalışmaların başlatılması için yardımcılarına talimat verdi.