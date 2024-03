İmamoğlu, Kuran gösteren kişiye böyle seslendi: ''Belli ki aldatılmış...''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı açılış töreninde kendisine Kuran gösteren kadına, ''Belli ki aldatılmış bir ablamız. Biz onları da kurtaracağız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin'' diye seslendi.

CHP'nin adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (CHP) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu’nun Çekmeköy-Samandıra Etabının Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşması sırasında kendisine Kuran-ı Kerim gösteren bir kadına seslenen İmamoğlu, tepki gösteren kalabalığı sakinliğe davet ederek “Belli ki aldatılmış bir ablamız. Biz onları da kurtaracağız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin” dedi.

"BU PROJEYİ NİYE DURDURDUNUZ?"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çok önemli bir iş başardık. Sancaktepe’de sandıkları oylarla patlatacaksınız öyle görünüyor. Bu hatta emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. 2017 yılında bu hattın sözleşmesini imzalayarak süreci başlatan bizden önceki İBB yönetimidir. Bu doğru, ama bakın iyi dinleyin: Onlar da işi başlattılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Ama kendilerine, 16 milyon İstanbullu adına bir soru sormak istiyorum: 2017’nin başında sözleşmesi imzalanmış olan bu projeyi sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz? 16 milyon insan bunu bilmek zorunda. Bir metro projesini başlatıyorsunuz, yüzde 4 seviyesi. Yüzde 4 nedir biliyor musunuz, şantiye kurmaktır.

O dönem rahmetli Kadir Topbaşı görevden aldılar. Öyle rahmetli Tobaş’a şirinlik yapanlar, ellerini sıkmadılar. Ben buradan rahmet diliyorum. Ellerini sıkmadıklarını biliyorum, bunlar öyle. Hani diyorlar ya hükümet kendilerinde, belediye kendilerinde olursa hizmet gelir. Hükümet, ilçe belediyeleri, büyükşehir kendilerinde ama 10 metro projesini stop ettiniz. Hem de resmi yazıyla durdurdular. Tam 10 metro inşaatı durduruldu.

"ÇALIŞMA VARMIŞ GİBİ İZLENİM VERİYORLAR"

Bitirdiğimiz bütün projeleri ‘Biz başlattık’ diyorlar. Gerçeğin tamamını söylemiyorlar. 'Doğru biz başlattık, ama kısa süre sonra hepsinin kapısına kilit vurduk' diyemiyorlar. Biz göreve gelene kadar metrolarda çalışma varmış gibi izlenim vermeye çalışıyorlar. Bu işin sahibi harcanan her kuruşun sahibi olarak siz ceza keseceksiniz ceza.

"YARIM BIRAKILAN PROJENİN TÜNELLERİNDE ÇÖKME RİSKİ VARDI"

Biz geldiğimizde kurumun 70 milyon Euro borcu vardı. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli gibi hatlar işte bunun için durdurulmuştu. Belediyenin metro için ödeyecek 5 kuruş parası yoktu. İBB’nin metro bütçesi iflas etmişti. İşte vatandaştan gizleyip algı yapmaya çalıştıkları gerçek budur.

Bir başka ürkütücü yönü var. Bu yarım bırakılan şantiyelerde projenin tünelleri çökme riskiyle karşı karşıyaydı. Betonla güçlendirme işlemi bile yapılmamıştı. Bu durumda olan 40’a yakın tünel vardı İstanbul’da; arkadaşlarım bunların her birisini teslim etmişti. Her an çökme riski taşıyan 40 tünelle işleri bırakıp kayboldular. Ve yüklenicileri şantiyeyle baş başa bıraktılar. Bütün finansman sorunlarını biz çözdük, bütün mühendislik eksikliklerini proje grubumuzla yüklenicilerle oturduk aynı masada giderdik. Ve aynı anda 10 metro inşaatını gururla paylaştık, gururla.

Onlar belediye meclisinde engellemeye çalıştılar. Bakanlıktan beklediğimiz izinlerin ortalaması bir yılı aşan süreler. Aynı zamanda kötü bir ekonomi yönetimi sergilediler ve metro maliyetlerinin korkunç bir şekilde artmasına yol açtılar. Herkesin işi gücü 6-7 kat pahalıya mal etti. Ama 5 yıldan kısa sürede 65 kilometre raylı sistem hattını bugünkü dahil Pazartesi açacağımız dahil 62 istasyonunu da tamamlayıp Allah’ıma bin şükür milletin hizmetine açmaktan büyük gurur duyuyoruz. Metro finansmanını beceremedikleri için başlattıkları metroları yine kendi elleriyle durduranlar, şimdi bizim yaptığımız 65 kilometreyi 8 gibi göstermeye çalıştılar.

"ÇILDIRDILAR"

2019’da ne dedim: Bunlar o zaman da yalan konuştular, 'hırsız' dediler 'sandıklarda 700 tane terörist var' dediler. O yalana bile az önceki ablamız gibi aldananlar buna inandı, milletin çoğu inanmadı. 18 gün görev yaptık sonra seçimi iptal ettiler. O utanç madalyası onların boğazından hiç inmeyecek.

O seçimi iptal ettiler size ne demiştim, ‘Sevgili hemşerilerin 18 günde ben bunları deli ettim ya; göreceksiniz 5 yılda çıldıracaklar’ demiştim. Onun için çıldırdılar. 65 kilometreyi 8 kilometre nasıl gösteririz telaşına düştüler. Bizim 5 yılda yaptığımız metro onların 25 yılda yaptıklarının yarısından daha fazla."