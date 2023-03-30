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İmamoğlu sessiz kalan kurumları işaret etti, açıklama yapmaya çağırdı

İmamoğlu sessiz kalan kurumları işaret etti, açıklama yapmaya çağırdı
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İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, " Bir ay önce 'Yüz yüze eğitime hazırız' diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK),  üniversiteler uzaktan eğitime geçilmişti. Karar üzerine, Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun pek çok yurdunda, öğrencilerin odalarının alelacele boşaltılması istenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüz yüze eğitimin başlatılması çağrısında bulundu.

İmamoğlu, “Mart ayının sonuna geldik, YÖK hala sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce 'Yüz yüze eğitime hazırız' diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum” dedi.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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