İmamoğlu söz verdi, Hançerli yaptı

Seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası elinden alınınca İBB otobüs vermekten vazgeçti, devreye Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli girdi.

Fenerbahçe’nin Sol Açık taraftar grubu 2013 yılında başlattığı bir kampanyayla Türkiye’nin çeşitli illerinde ilkokul ve liselere kütüphaneler kuruyor. Sol Açık, Sivas’ın Divriği ilçesindeki Nuri Demirağ Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi’ne kurulacak kütüphane için aylarca süren kampanyanın ardından Türkiye’nin birçok ilinden 5 bin kitap topladı. Taraftar grubu, 31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’ndan kitapların ve gruptaki taraftarların Sivas’a ulaştırılması için otobüs sözü aldı. Ancak YSK İmamoğlu’nun mazbatasını elinden alınca belediye yetkilileri Sol Açık taraftar grubunu arayarak otobüs sözünden vazgeçtiklerini belirtti.

Hançerli’den görülmemiş çözüm

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşen taraftar grubu ulaşım konusundaki destek taleplerini iletti. Hançerli, bu talep karşısında sorunu bir an önce çözmek için kendi makam aracını tahsis etmeyi teklif etti.

Bunun üzerine Fenerbahçe Sol Açık taraftar grubu Turan Hançerli’nin makam aracı ile birlikte İstanbul’da biriktirilen kitapları Sivas’ın Divriği ilçesindeki Nuri Demirağ Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi’ne ulaştırarak Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök’ün de katkılarıyla kütüphane açılışını gerçekleştirdi. Kütüphaneye Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından Cihat Arman’ın ismi verildi.

Karanlığa inat bilim ve külür

Konuyla ilgili Fenerbahçe Sol Açık taraftar grubundan yapılan açıklamada, “Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Türkiye’nin her köşesine kütüphane açmaya, bizleri mahkum etmek istedikleri karanlığa inat gençlerimize bilimi ve kültürü ulaştırmaya devam edeceğiz. Cihat Arman Kütüphanesi için bizlere destek olan dostlarımıza, kitapların ve bizlerin Sivas’a ulaşımını sağlayan Avcılar Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

6 ilde kütüphane açıldı

Sol Açık taraftar grubu, 2013 yılında başlattığı kampanya çerçevesinde bu güne kadar Afyon, Zonguldak, Manisa, Muğla, Hatay ve Sivas’ta lise ve ilkokullara kütüphaneler açtı. Grubun sosyal medya hesapları üzerinden halka yapılan çağrılarla toplanan on binlerce kitapla Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde gençler için kütüphaneler kuruldu. Grup, açılan kütüphanelere Fenerbahçe’nin efsane oyuncularının isimlerini verdi. Bu güne kadar açılan kütüphanelere, Can Bartu, Selçuk Yula, Lefter Küçükandonyadis, İslam Çupi, Mehmetçik Basri ve Cihat Arman’ın isimleri verildi.