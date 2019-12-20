İmamoğlu'ndan Adalar'daki atlarla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14’ncü ilçe belediyesi ziyaretini Silivri’ye yaptı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, Büyükada'da 81 atın ölmesi olayıyla ilgili şunları söyledi:

“Bu konuda netiz. Özellikle ata yapılan zulüm, sıkıntıların hepsinin takibindeyiz. Orada bir protokol var. Orada bir süreç işliyor. Yazın ortasında ‘Şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık’ diyemezdik. Ama analizler yaptık, çalıştaylar yaptık, işin sonuna geldik. Biz, oradaki fayton konusunu çözüyoruz. Görecekler, çok çağdaş, çok farklı bir yüzü olacak Adalar’ın önümüzdeki bahar itibariyle. Çözüyoruz. Ama iş bitince bunu açıklayacağız. Oradaki süreçte farklı sıkıntılar var. Onları da aşıyoruz. Akşam da kendileriyle sohbet edeceğim İBB’de.”