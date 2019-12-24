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  4. 24 Aralık 2019 11:33

İmamoğlu’ndan Bakanlığa veryansın: Can sıkıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan olay çıkış: “Bakanlığın onaylanmadığı atamalar can sıkıyor"

İmamoğlu’ndan Bakanlığa veryansın: Can sıkıyor!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk 6 aylık icraat dönemini İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda anlattı.

Başkan İmamoğlu programda gazetecilerin, Kanal İstanbul’dan,  Merkezi Yönetimden baskı görüp görmediğine dair birçok sorusunu da yanıtladı.

Kanal İstanbul Projesi İş Birliği Protokolünden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çekildiğini söyleyen Başkan İmamoğlu, Bakanlıkça onaylanmayan atamaların da can sıkıcı olduğunu belirtti.

İSKİ’de ve diğer bazı İBB kurumlarındaki atamaların Bakanlık tarafından uzun süredir onaylanmadığını, bunun da can sıkıcı olduğunu belirten İmamoğlu, 16 milyonun kendisinin arkasında olduğunu ve tüy gibi hafif hissettiğini belirtti.

4 ay’ı bulan ve İmzalanmayan Atamalar

Başkan İmamoğlu’nun bahsettiği ve uzun süredir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmayan atamalardan sadece İSKİ ile ilgili olanların Genel Müdür, Özel Kalem Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi kadroları için olduğu diğer kurumlarda da benzer şekilde imzalanmayan atamalar olduğu biliniyor.

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