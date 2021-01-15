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  4. 15 Ocak 2021 00:08

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktorun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzemesi sosyal medyada ilgi gördü. İmamoğlu da bu paylaşımlara "Hayır, ben değilim." karşılığını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
Erdoğan aşı olurken çekilen fotoğraflarda, aşıyı yapan sağlık görevlisinin Ekrem İmamoğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları çok sayıda esprili paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu da bu espri furyasına katılarak, paylaşımlardan birinin altına "Hayır, ben değilim" yazarak gülücük koydu.

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