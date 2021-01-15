İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Erdoğan aşı olurken çekilen fotoğraflarda, aşıyı yapan sağlık görevlisinin Ekrem İmamoğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları çok sayıda esprili paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu da bu espri furyasına katılarak, paylaşımlardan birinin altına "Hayır, ben değilim" yazarak gülücük koydu.