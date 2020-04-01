İmamoğlu'ndan flaş çağrı: ''İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilsin''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından flaş çağrı geldi. İmamoğlu, "İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı.

Toplam hasta sayısının %60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır."

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