İmamoğlu'ndan İstanbullulara yeni uyarı: ''4 gün boyunca sürecek!''

İsdtanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı için bir açıklamada bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, kar yağışının 4 gün daha devam edeceğini açıkladı.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, bu sabah saatlerinde başladı. Vatandaşların merakla takip ettiği yağış hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, yağışın 4 gün boyunca etkili olacağını ve vatandaşların "trafik boş" diyerek özel araçlarıyla yola çıkmaması gerektiğini belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'da çalışmalar hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santime ulaştığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İmamoğlu'nun AKOM'da kar yağışı ve yol çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 20 santime ulaştığını belirten İmamoğlu, "2 bin aracımız, 9 bin 500 görevlimiz sahalarda" dedi.

İBB Başkanı, vatandaşları toplu taşıma kullanmaları konusunda uyardı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler.

- Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santime ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda kar kalınlığı 5 CM. Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda daha etkili.

- 2 bin aracımız sahada, 9 bin 500 görevlimiz sahalarda. 6 bin tonun üzerinde tuz kullanıldı.

- Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Yarının akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi ifade edelim.

- Hiçbir noktada trafik sıkışıklığı yok. Vatandaşlarımız trafiği açık görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Metro, gece 02.00'ye kadar açık olacak.

- Cuma ve sonrasındaki günlerde görülecek kar yağışında Anadolu Yakası'nın Doğu tarafında kar kalınlığının 20 ila 40 santime kadar ulaşılabileceğini ilettiler.

- Evsiz vatandaşlarımızın bulunduğu noktalardan daha hızlı tespitiyle beraber alınması ve bu hizmetin sunulması için vatandaşlarımız 153 hattımızı her zaman arayabilirler.

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