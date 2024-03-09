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  4. İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı

İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı

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İmera grubu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Kurum, şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Karadeniz müziği ve etnik müzik yapan İmera grubu, AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Kurum, şarkıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şarkı sözlerinde Murat Kurum’un seçim vaatlerine vurgu yapılırken klipte Kurum’un vatandaşlarla görüntülerine ve İstanbul’dan manzaralara yer verildi.

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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