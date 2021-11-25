İSKİ, 10 milyar bütçeyle yatırımları hızlandırıyor

İBB Meclisi, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Bütçesi’ni onayladı. Yatırım ve hizmetleri anlatan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, 2022’de 10 milyar 364 milyon lira bütçeyle 36 projeye devam edeceklerini, 22’sini bitireceklerini ve 51 yeni yatırıma başlayacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantılarında İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Bütçesi ile Performans ve Yatırım Programı’nı görüştü. Harbiye’deki Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nın Rumeli Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, konuşmaların ardından oylamaya sunulan 2022 yılı bütçesi; 184 kabul, 11 ret oyuyla onaylandı. Bütçeyi İBB Meclisi’ne sunan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul’a yıllık 1 milyar metreküpün üzerinde su verdiklerini ve şehirde su sıkıntısı bulunmadığını söyledi.

2022 BÜTÇESİ 10.3 MİLYAR LİRA

2021 yılında şu ana kadar gider bütçesinin yüzde 73, yatırımların ise yüzde 65 oranında gerçekleştiğini, yıl sonunda ise gider bütçesinin yüzde 93, yatırımların ise yüzde 85 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Mermutlu, “2022 yılı gider bütçemizi 10 milyar 364 milyon lira, gelir bütçemizi 9 milyar 754 milyon lira olarak belirledik” dedi.

36 PROJE YAPILIYOR, 51 PROJEYE BAŞLANIYOR

Bütçenin yüzde 48’i yatırımlara, yüzde 33’ü mal ve hizmet alımlarına, yüzde 13’ü personel giderlerine, yüzde 6’sı diğer giderlere ayrıldığını aktaran Mermutlu, “Önümüzdeki yıl içme suyu ve atıksu yatırımlarından 36 projeye devam edilecek. 22 projenin bitirilmesi hedefleniyor. Ayrıca 51 adet projeye başlanılması öngörülüyor” diye konuştu.

83 NOKTADA TAŞKIN, 104 NOKTADA ATIKSU ÖNLENDİ

İSKİ’nin hayata geçirdiği altyapı yatırımları ile İstanbul’da su baskını ve taşkın yaşanan 83 farklı noktada çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Mermutlu, şöyle konuştu:

“Böylece birçok meydan ve caddede su baskını sorunu tamamen tarihe karışmıştır. 21 farklı noktada çalışmalar devam etmektedir. İstanbul denizlerinin su kalitesini daha da artırmak için İSKİ’nin hayata geçirdiği yatırımlar sayesinde Marmara Denizi’ne ve İstanbul Boğazı’na doğrudan atıksu girişi olan 104 farklı noktada çalışmalar tamamlanmış ve denize atıksu girişi önlenmiştir. 26 farklı noktada çalışmalar devam etmektedir. Marmara Denizi özelinde düşünüldüğünde 16 noktada daha çalışmalar sürmektedir. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’na atıksu girişi 2025 yılında tamamen önlenmiş olacaktır.”

712 KM İÇME SUYU ALTYAPISI DÖŞENDİ

Mermutlu, İstanbul’da artan nüfusun su ihtiyacını karşılayabilmek ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatları yenilemek için son 2 yıl içerisinde; 493 km içme suyu şebekesi, 212 km isale hattı ve 7.5 km içme suyu tüneli olmak üzere toplam 712,5 km içme suyu altyapısı döşendiğini söyledi.

HEDEF YÜZDE YÜZ BİYOLOJİK ARITMA

İSKİ’nin yüzde 100 biyolojik ve ileri biyolojik arıtma hedefiyle çalıştığının altını çizen Mermutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu kapsamda Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanmak üzeredir. Yenikapı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için ise çalışmalar sürmektedir. Diğer yandan Ambarlı 2. Kademe, Paşaköy 3.Kilyos, Riva, Koçullu, Reşadiye ve Bozhane İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri için yapım ihalesi hazırlık süreçleri devam etmektedir.”

İNSANİ SU KULLANIM HAKKI SAYIŞTAY ENGELİNE TAKILDI

Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu’nda “İnsani Su Hakkı” uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiğini belirttiğini hatırlatan Mermutlu, şu bilgileri verdi:

“Bu nedenle İBB Meclisi’nin aldığı İnsani Su Hakkı uygulamasına, kurumlardan gerekli olan görüş ve izinlerin alınarak devam ettirilmesi yönünde karar aldık. Kurumumuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunmuştur. İSKİ Yönetim Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılıncaya kadar söz konusu uygulamanın durdurulmasını kararlaştırmıştır.”

MELEN BARAJI BİTİRİLEMİYOR

DSİ tarafından İSKİ’den ücreti alınarak yapılan Melen Barajı’nın resmi açıklamalara göre Aralık 2016’da devreye alınacağını, ancak aradan geçen 5 yıla rağmen baraj inşaatının bitirilemediğini hatırlatan Mermutlu, şunları kaydetti:

“Barajın ne zaman devreye alınacağına dair de kesin bir tarih tarafımıza verilememektedir. Melen regülatörlerinden son 5 yılda terfi ettiğimiz su miktarına Kasım ayı elektrik fiyatını uygularsak, Melen Barajı’nın gecikmesi nedeniyle tam 460 milyon liraya yakın kurum zararı oluşmuştur.”