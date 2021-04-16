İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla yüzde 80,65'e yükseldi.

Ocak ayının ilk haftasında yüzde 19'lara kadar düşen İstanbul'daki barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 16 Nisan itibariyle yüzde 80,65'e yükseldi. Bu miktarın nisan yağmurlarıyla birlikte daha da artabileceği belirtildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 60.88 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 3.27 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80,65'E ÇIKTI

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 16 Nisan itibarıyla yüzde 80,65 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

15 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı ise 2 milyon 726 bin metreküp olarak ölçüldü.