İstanbul Halk Ekmek'ten İstanbullulara müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Emek (İHE) A.Ş.'nin Genel Müdürü Okan Gedik, artan talebi karşılamak üzere yakında devreye sokmaya hazırlandıkları Hadımköy’deki yeni halk ekmek fabrikasında incelemelerde bulundu.

Gedik, “Halk ekmeğe talep günlük 1,9 milyona kadar çıktı. Şu andaki kapasitemizin neredeyse yüzde 25, yüzde 30 üzerinde bir talep var. Biz de bunu canla başla çalışarak karşılamaya çalışıyoruz. Pazar günleri dahi üretim yapmaya başladık" dedi.

İBB bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek fabrikası son dönemde tanesi 1 lira 25 kuruştan satılan halk ekmeğe karşı artan talep nedeniyle Pazar günleri de üretime geçildiğini açıkladı. İHE Genel Müdürü Okan Gedik yakında vatandaşın tüketebilmesi için çok sağlıklı bir ekmek türünü de üretmeye başlayacaklarını duyurdu.

Enflasyon ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak İstanbul'da ekmek fiyatları 3-3,5 liraya kadar çıkarken hala 1 lira 25 kuruştan satılan halk ekmek vatandaşların yoğun talebiyle karşılaşıyor. İHE'nin günlük 1,5 milyon somun ekmek üretme kapasitesine sahip fabrikaları ise 1,9 milyona çıkan talebi karşılamakta zorlanıyor. İHE Genel Müdürü Okan Gedik, bu yoğun talebi karşılayabilmek için kapalı oldukları pazar günleri de üretim yapmaya başladıklarını söyledi.

Okan Gedik'in, yapımı tamamlanmak üzere olan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklama şöyle:

ÇOK DAHA SAĞLIKLI BİR EKMEĞİ HALKIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ

Yeni fabrikamızda uzun fermantasyonla çok daha sağlıklı bir ekmeği de halkımızla buluşturacağız. Onun için bu yatırımı yapıyoruz. Artı tabii ki bugünlerde daha çok sizlerin de bildiği üzere muazzam bir talep var. İki senedir, üç senedir bu fabrikayı işletirken karşılaşmadığınız kadar bir talebi son bir ayın içerisinde almaya başladık. Sipariş yöntemimizi biz işe başladığımızda değiştirdik. Eskiden formlarla bu siparişler toplanıyordu. Şimdi dijital ortamda siparişlerimizi topluyoruz. Dolayısıyla aralık ayının ilk haftalarında 1 milyon 400 bin, 1 milyon 500 bin civarında bir talep varken bu ayın 10’u itibariyle bu rakam 1,6 milyona, sonra 1,7 milyona, 1.8 milyona, son zamanlarda ise 1,9 milyona kadar çıktı.

Şu andaki teorik kapasitemizin, fiili kapasitemizin neredeyse yüzde 25, yüzde 30 üzerinde bir talep var. Biz de bunu canla başla çalışarak karşılamaya çalışıyoruz. Pazar günleri dahi üretim yapmaya başladık diyebilirim. 3 fabrikada 14 hattımız var. Bunların iki tanesi çeşit ekmek, paketli ekmek üretiyor, 12 tanesi de normal ekmek üretiyor. Bunun gibi ikinci hattımızı ve üçüncü hattımızı da bu fabrikanın içerisine kuracağız. Bu hattımız normal ekmek üretecek.

Diğer ikinci hattımız çeşit ekmek dediğimiz roll ekmekleri (küçük ekmek) üretecek. Üçüncü hattımız da diğer büyük çeşit ekmeklerimizi, tavalı ürünlerimiz üretecek. Toplam üretimimiz adet olarak bakarsak 1,5 milyon artı 1 milyon, yani 2,5 milyonun üzerinde. Yani mesela aralık ayının ilk haftasında, aralık ayının son haftasında ve ocak ayının ilk haftasındaki günlük ortalamalarımız yaklaşık 2,6 milyon adet toplamda.

UNUN FİYATI YÜZDE 102 ARTTI

2019'un başında bir çuval un 85 TL idi şu an 300 liralar seviyesinde. Bir çuval un, temmuzda 152 TL iken şu an 293 TL'ye çıktı. Yüzde 102 arttı. Doğal gaz fiyatı yüzde 354, elektrik yüzde 30, mazot yüzde 90 arttı.

3 BİN 25 SATIŞ NOKTASI

Halk Ekmek, 607 büfe, 316 bakkal, bin 60 market ve hastane-okul gibi bin 304 adet toplu tüketim noktasında hizmet veriyor. Toplam 3 bin 25 noktadan ekmek vatandaşa ulaştırılıyor. Önceki dönemde 68 araçla yapılan ekmek servisi aşırı talep nedeniyle 85 araçla yapılıyor. 39 ilçeye 85 araç her gün 103 rotada 16 bin 500 km yol yaparak 3 kez servis gerçekleştiriyor.